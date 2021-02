La comunidad de San Miguel de Tucumán está conmocionada por el femicidio de Vanessa Lobo Noble, una productora radial de 35 años hallada asesinada en el baño de su casa con 15 puñaladas. Por el crimen está detenido su ex marido Walter Orlando Rodríguez (40), quien dejó al lado del cuerpo una carta en que aseguraba que la mató porque ella lo había traicionado.

Lobo Noble era productora comercial del programa radial Sabatina de la emisora LV12 desde hace más de 10 años. También organizaba eventos y estaba a cargo de la gestión de las redes sociales del segmento. "Siempre tenía una sonrisa, todo el mundo la quería. (...) Ayer la vi. Hoy tenía que ir a buscar unos talonarios a su casa, pero no llegué. No lo puedo creer”, contó Luis Sandoval, conductor del programa y socio de la joven.

Y detalló en una entrevista a la mencionada emisora: "Nunca imaginamos que podía llegar a pasar lo que pasó. Yo lo había hecho entrar en S.W.A.T. a Walter, parecía un chico bueno, trabajador. De hecho, cuando se les inundó a ellos también la casa, los compañeros le regalaron una cama y un placard por buen compañero. Uno nunca se mete en la vida privada de otro, pero esto nunca lo imaginamos".

Lobo Noble, Rodríguez y su hija de 13 años vivían en la misma casa donde encontraron el cuerpo de la productora, en la calle Dardo Molina al 800, en el barrio San Felipe de la capital tucumana. Sin embargo, estaban separados desde hace unos 3 años y la relación de la pareja no era buena.

"Estaba al tanto de que tenían problemas de relaciones. Se casaron muy jóvenes. Cuando aparecieron algunas amistades, vinieron las diferencias. Vanessa nunca me había manifestado algún problema, pero insisto: hay muchas cosas de las que no se habla. A veces iba a los cumpleañitos de su hija de 13 años. Pobre nena: está en la casa de una amiguita y no sabe nada todavía”, lamentó Sandoval.

En cuanto a la búsqueda del presunto femicida, el periodista reveló: “El marido la mató y se fue. Dejó el auto abandonado, con la llave puesta en la ruta. Yo no sabía lo que había pasado hasta que el policía se me acercó y me dijo: ‘Venga, Luis, hay una víctima fatal en la vivienda de la señora. Me fui a ver si era cierto. La han encontrado muerta frente al baño. Esto es tristísimo”.

“Voy a recordarla siempre con una sonrisa. Nunca contestaba mal. Nunca se enojaba. Era una chica encantadora. La querían todos. Nunca la vamos a olvida", la despidió el colega.