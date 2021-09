El sábado pasado, la localidad mendocina de Luján de Cuyo vivió una tragedia. Franco Pokrajac, un joven de 20 años, saltó al canal Cacique Guaymallén detrás de un perro que se había caído en el agua y parecía perdido a las fuertes corrientes. Lamentablemente, Franco no volvió a resurgir. Luego de que se conociera noticia de su fallecimiento, sus amigos y familia recordaron su vida y obra en las redes sociales.

El joven mendocino ponía su amor por los animales al frente de todas sus acciones. Era integrante de la ONG Misión Animal, que se dedica a la protección y defensa de los animales abandonados y enfermos mediante diferentes campañas. La organización también despidió al joven desde su cuenta oficial de Facebook:

.

"Con profundo dolor despedimos a Franco Pokrajac. Somos las voces de sus amados perros callejeros. Gracias por tanto amor, quedarás en la memoria de todos por tu nobleza, entrega y dedicación. Acompañamos a tus familiares en este momento tan doloroso, los abrazamos con mucha fuerza. Te fuiste muy pronto; un dolor imborrable para siempre. Gracias por ayudarnos siempre con gran dedicación", escribió la ONG.

"Él siempre andaba en patineta y los perros lo seguían a todos lados. Era una locura lo que lo amaban", dijo Miriam, una amiga del fallecido, en diálogo con MDZ. "Siempre que veía un perro mal lo llevaba al veterinario y nunca pensaba en los gastos. Ponía a los animales por sobre todas las cosas. Siempre les ponía alimento. Es tan triste lo que pasó. El Flaco, el Sordo, Negro, Vizcacha, Malote y Mona lo van a extrañar porque lo adoraban", agregó la joven recordando a todos los perros callejeros que el joven cuidaba.

Desde Instagram, la organización ambiental A Tree To Breathe también rescató la labor solidaria que Franco llevó adelante en defensa de los animales: "Despedimos a Franco Pokrajac, un Héroe Mendocino. Franco tenía 20 años, éste Sábado un perro cayó a un canal, no dudó e intentó rescatarlo. Pero la corriente lo arrastró y murió ahogado".

"Siempre fue conocido por su amor por los animales y este Sábado puso su amor por sobre todo. Mientras vivimos en un Mundo donde cada vez hay más egoísmo y menos comprensión, nos iluminan seres que nos enseñan el verdadero sentido de la vida. Gracias Franco, descansa en Paz", redactó la organización.

Según lograron reconstruir las autoridades, el triste episodio comenzó cuando Franco y su madre viajaban en auto por la calle Almirante Brown, y al pasar por el cruce con la calle San Martín escucharon unos gritos. El perro de una vecina de la zona se había caído al canal Cacique Guaymallén, y ella pedía ayuda. Franco no dudó.

El joven se lanzó al agua para intentar rescatar al perro caído. Los minutos pasaban, y Franco no resurgía. Luego de unos tensos momentos, la madre de Franco decidió saltar detrás de su hijo para intentar rescatarlo, pero sus esfuerzos no dieron resultado. Los vecinos rescataron a la mujer, que casi se ve arrastrada por la fuerte corriente, pero no había señales de Franco.

El Departamento de Bomberos fue quien finalmente dio con el joven, luego de cortar el caudal de agua. Encontraron a Franco y al perro que se había caído juntos, en el interior del sifón a unos cuatro metros de profundidad.