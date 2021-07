Gran dolor y conmoción causó el crimen de Ceferino Galván, el docente de 45 años encontrado ahorcado en su departamento de San Miguel. La policía buscaba por estas horas al asesino, un conocido de la víctima, que fue filmado cuando salió del domicilio donde mató al maestro y tras caminar dos cuadras, tomó un tren en la estación de esa localidad bonaerense.

Así informaron los voceros judiciales a cronica.com.ar sobre los últimos avances del caso, que fue primicia de este medio. El sospechoso fue identificado por los vecinos de Galván como un hombre que frecuentaba su domicilio, mientras que los investigadores establecieron que, tras el crimen, el asesino robó una notebook, un televisor y el celular de la víctima.

El hallazgo del cadáver semidesnudo de Galván ocurrió cerca de las 13 de este jueves en el departamento, ubicado en avenida Presidente Juan Domingo Perón al 1600, en pleno centro de dicha localidad del noroeste del Gran Buenos Aires.

Fue encontrado por la propietaria del inmueble, quien además era compañera de trabajo del maestro, ya que ese día no había ido a trabajar ni contestaba llamadas a su teléfono celular.

Oriundo de Santiago del Estero, Galván vivía solo en el departamento. Trabajaba desde hace varios años como maestro de sexto año, en los turnos mañana y tarde, en la Escuela Primaria N° 2 de Tortuguitas, donde gozaba del aprecio de la comunidad educativa.

En redes sociales, sus compañeros recordaron al docente fallecido como "un maestro como ninguno, espectacular y compañero genial".

"Te voy a extrañar, entrar a tu salón y esconderme atrás tuyo, agachada, mientras explicabas y tus alumnos se reían. Yo te asustaba. O entraba y decía 'saquen una hoja, prueba escrita'. Cómo te reías. Y hoy el misterio de la vida. Yo le di clases a tus alumnos porque pensaba que llegabas tarde. Qué triste, qué injusto. Gracias por todas las chacareras que bailaste conmigo en la escuela", rememoró Patricia, en un emotivo posteo de Facebook. "Al cielo está llegando un gran maestro", cerró.

La emotiva despedida de Patricia, una de las compañeras de Galván.

"Hasta luego amigo y compañero. Que brille para ti la luz que no tiene fin. La eterna adolescencia. Así te vamos a recordar por siempre mi changuito", homanejeó en Facebook otra de las docentes Claudia, que también compartió imágenes con el maestro.

"Se me parte el alma. No puede ser, no pueden ser tan hijos de puta. Lo hicieron sufrir así. Él no se merecía esto. JUSTICIA PARA EL DOCENTE CEFERINO GALVÁN", son otros de los mensajes que dejaron sus allegados en la red social.

Interviene en la causa el fiscal Gustavo Carracedo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 20 descentralizada de Malvinas Argentinas.