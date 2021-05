Luciano Napolitano, hijo del fallecido ídolo del rock, Norberto "Pappo" Napolitano, se encuentra detenido en la Comisaría 2° de General Pacheco, partido de Tigre, luego de ser denunciado por su pareja Mariel Oleiro, de 33 años, a quien agredió salvajemente.

Luciano tiene 46 años. Estudió en un colegio industrial y se recibió de electricista. Sin embargo, hasta los 9 años fue Luciano Heredia, hijo de madre soltera con quien vivía además de su abuela, y tía. Fue en el transcurso de su adolescencia, en los inicios de la década del noventa, cuando su papá "se apareció por casa". "Recién a los 12 tomé conciencia de que era mi papá. Para mi era un chabón que venía y yo no sabía de qué hablar", dijo en una entrevista publicada por "Wayback Machine", en la que también se reconoció como "rebelde", y que "se crió en la calle".

Luciano junto a "Pappo", su papá.

Al igual que su padre, heredó la pasión por las motos, las guitarras, y los autos. Aprendió a tocar con los discos de Riff y AC/DC, pero recién se decidió a armar su banda después de ver un video de Ozzy Osbourne.

Primero tuvo un bajo hasta que "el Carpo" le regaló la viola. "Al bajo lo prendí fuego porque tenía mala onda. Sé detectar las energías bajas. Ya quemé una cámara de fotos y una video casetera y no me como ni media si tengo que echar a alguien por la misma causa", había amenazado Napolitano, en la misma nota periodística.

En su rol de cantante y guitarrista, Luciano había fundado en 1997 la banda “Los Bornes”, que con el paso de los años y de varios cambios en la formación pasó a llamarse Lovorne. La misma cuenta con media docena de discos publicados entre 2002 y 2017.

El joven detenido por violencia de género, siempre fue aficionado por la música.

El fatídico 25 de febrero de 2005: la muerte de "Pappo":

No obstante, el 25 de febrero de 2005, Luciano fue testigo del fatal accidente en el que su padre murió arrollado por un auto que no pudo frenar cuando lo vio tendido en el kilómetro 71 de la ruta 5, a la altura del partido de Luján, luego de que la moto que manejaba el guitarrista y la que conducía su hijo se tocaran y cayeran sobre el macadam.

Seis años después de la muerte del “Carpo”, Luciano publicó en Facebook su versión del accidente, para frenar tantas otras hipótesis que habían circulado durante aquellos años, en torno a los supuestos excesos compartidos con su padre la noche fatal.

“Han transcurrido seis largos años desde la dolorosa pérdida de un ser sumamente querido e irreemplazable, desde esa fatídica noche en que la vida en un inexplicable movimiento me arrebató de un solo golpe de forma inesperada y repentina a la que en ese momento era la persona más importante para mí. (...) desde la desaparición física del Carpo, muchos han especulado hablando de él, contando anécdotas inventadas, atribuyéndose amistades inexistentes y hasta escrito libros con más de 500 páginas en los que relatan mentiras sobre hechos que no conocieron, beneficiándose económicamente. Hoy voy a decir basta, y voy a desenmascararlos a todos", escribió.

Seis años después del accidente fatal de Pappo, Luciano dio su versión de los hechos.

Y agregó: "¿Qué pasó aquella noche? No, no estábamos drogados. No te lo digo yo, te lo dice el examen toxicológico del perito bioquímico, que determinó que Norberto y yo no teníamos en nuestro organismo sustancias analgésicas, anestésicas, diuréticos, cocaína, barbitúricos, benzodiacepinas, anfetaminas ni otras drogas (...) No estábamos borrachos. Habíamos comido en una parrilla y compartido entre tres una jarra de vino. No íbamos pasándonos en la ruta y jugando carreras o picadas”.

Desde la muerte de su padre, Luciano se hizo cargo de difundir su herencia. Realizó desde exposiciones de objetos e instrumentos que pertenecieron a Pappo hasta shows. Incluso tomó su lugar en la banda más emblemática que tuvo "el Carpo": Riff.

Asimismo, en 2018 dio varios conciertos que tuvieron una gran convocatoria de público. “Primero, quiero aclarar que Riff es una banda que armó Pappo con Vitico y, a través de los años, al igual que Black Sabbath y AC/DC, cambiaron muchos integrantes -dijo durante una entrevista para la revista Rolling Stone-. Y continuó: "Más allá del dolor de Vitico por haber perdido a su amigo y yo a mi padre, nos juntamos varias veces a recordar sus canciones con alegría.

En 2018 dio varios recitales con fuerte convocatoria.

"Después hubo cuestiones de principios entre los músicos fundadores del grupo que son ajenas a mí. Porque, más allá de que yo tenga los derechos de la marca Riff por ser el hijo de Norberto, no puedo armar la banda con cualquier músico, sería una grasada. En Riff soy solo el intérprete de un grupo legendario”, finalizó.

En aquella charla también habló de que su grupo Lovorne estaba en pausa y que quería avanzar con el museo dedicado a su padre; además, aseguró: “Estar lúcido y limpio para la música es lo mejor que te puede pasar”.

Luciano Napolitano tenía al menos tres antecedentes por violencia de género

La pareja de Luciano Napolitano, dijo este jueves que es "la tercera vez” que es agredida por él y aseguró que el acusado la intentó "atropellar y rociar con alcohol", y que la mantuvo encerrada durante un día.

“Estuve encerrada un día, me fui manejando con la poca batería que tenía (en el teléfono). Cuando me quedaba tres por ciento, llamé a la policía, abrí el alambrado y me fui”, relató a la prensa Mariel Oleiro (33).

Luciano Napolitano, preso tras golpear a su pareja.

Según explicó la mujer, el raíd violento se inició cuando le pidió las llaves para ir a comprar comida para los animales y él la insultó y se le tiró encima para golpearla.

“Me ahorcó y en el sillón se me tiró encima. Las nenas pedían que me suelte”, detalló en referencia a las hijas del acusado.

“Luego me dijo que me aleje de la camioneta mientras me rociaba con alcohol. Les dijo a las hijas que suban a la camioneta, puso primera e intentó atropellarme”, sostuvo.

Oleiro aseguró que que no es la primera vez que el hijo del rockero, que también es músico, la agrede y recordó que anteriormente la apuntó con un revólver, aunque no llegó a gatillarle.

“Acá en el barrio hay mucho miedo con él porque una vez salió a los tiros”, contó la mujer.

Según dijo la víctima, Napolitano cambió de actitud luego del fallecimiento de su abuela meses atrás.“No tuve más cercanía con él, se refugió en una casita que tenía. Se encerró y empezó a tomar alcohol y drogas”, indicó.

Por último, reconoció que Napolitano tuvo “problemas de violencia” con una expareja pero no quiso dar detalles sobre lo ocurrido.

