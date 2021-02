Mariana Cerchiara conoció a Facundo Caldiero en 2017, cuando lo contrató como DJ para una reunión que organizó en La Plata.

“Hablamos, me cayó muy bien, se mostró muy simpático", recordó Cerchiara, especialista en coach ontológico y propietaria de la agencia de modelos "Las Evas".

.

Al poco tiempo comenzaron una relación amorosa. Él le presentó a sus padres, que viven en la ciudad bonaerense de Trenque Lauquen, donde nació aunque está radicado en La Plata desde hace varios años.

Iniciaron una convivencia, pero a ella algunas actitudes de su pareja empezaron a hacerle "ruido".

Caldiero es DJ y dueño de una radio en La Plata.

"Empecé a trabajar y casi sin darme cuenta él estaba en todos lados. Colegas me preguntaban por qué estaba todo el tiempo conmigo. Perdí trabajos porque se sentían intimidados por él”, indicó.

Al poco tiempo empezaron las agresiones de Caldiero: "Me sacudía de los brazos, me tiraba del pelo… yo lo tomaba como algo mal, pero no me daba cuenta de la situación”, contó Cerchiara.

.

En 2019, semanas antes de que ella pudiera terminar la relación con Caldiero, "se puso loco" cuando le contó un proyecto laboral. "Nos fuimos al departamento, me amenazó, apagó la luz y me pegó una trompada en la cara. Estuve tres días para salir de la casa, no encontraba las llaves y me tenía incomunicada”, recordó.

“Hubo abusos de todo tipo. Una vez me quiso prender fuego adentro del auto. Cuando pasa tanto tiempo y tenés tantos golpes, no podés tomar una decisión ni siquiera de tu propio cuerpo", agregó.

Cerchiara mostró las lesiones que le provocó Caldiero.

"Vivo haciendo muchas cosas" y "Parece ser imprescindible hay que ser diferente" son las frases que Caldiero destaca en su perfil de Instagram, donde informa que es dueño y fundador de Sonido Selecto, la FM 102.9 de música electrónica en La Plata.

En sus redes sociales, Caldiero difunde fotos suyas com DJ en fiestas.

Por las denuncias en su contra, la Justicia le impuso a Caldiero una orden de restricción de acercamiento a 900 metros de Cerchiara y una tobillera electrónica. Sin embargo, no respeta esas medidas y persigue a su ex pareja.

Otra de las imágenes difundidas por Cerchiara sobre los golpes sufridos.

Cerchiara dijo que otras tres mujeres antes de ella también sufrieron la violencia de Caldiero.

"Este animal intentó hasta matar a mi mamá más de una vez. Tiene que estar preso", escribió en sus redes sociales Giuliana, una de las hijas de Cerchiara.