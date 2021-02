"Es él, es él", fue el grito desesperado de una vecina de la localidad bonaerense de Mariano Acosta, Merlo cuando reconocieron al principal sospechoso del femicidio de Vanesa Carreño. Fue así que la mujer dio aviso a su pareja, Germán Espinoza, quien no lo dudó, se subió al caballo de su tío, y junto a su cuñado se metieron en la profundidad del descampado para capturarlo, hasta que llegue la policía.

Crónica HD fue testigo de todo el operativo en vivo, y estuvo en el lugar donde habló con los protagonistas que lograron agarrar al violento. "Venía caminando con sus pertenencias, tenía algo en la mano, pero no sabíamos que era", contó Espinoza, quien ademas relató que el hombre estaba con toda su ropa ensangrentada, "medio tomado". Fue así que Espinoza se bajó del caballo y lo retuvo. Al principio "decía que no era él, que se quería ir para su casa", hasta que confesó ser el autor del femicidio. "Dijo que fue él y que la mató porque no lo dejaba dormir", sostuvo una vecina que estuvo al momento de la captura, en diálogo con este medio.

.

Luego de ser reducido, el presunto asesino, identificado como Carlos Soruco Fernández (32), fue aprehendido por los efectivos y trasladado al destacamento de Mariano Acosta, donde permanecerá alojado hasta que sea llevado a declarar ante el fiscal Pedro Illanes, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial Mercedes.

El hecho se registró cerca de las 11.30 en El Malacara y Reilly, del barrio Santa Catalina, en jurisdicción de Marcos Paz, a unos 48 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires, donde vivía la víctima, identificada como Vanesa Carreño, de 29 años, que fue asesinada a puñaladas delante de sus hijos de 5 y 3 años en una vivienda. Por el femicidio esta tarde detuvieron a su expareja, de nacionalidad boliviana, en un campo del partido de Merlo, informaron fuentes judiciales y policiales.

.

Carreño recibió varias puñaladas en su cuerpo que le causaron la muerte en el lugar, mientras que el agresor tras cometer el femicidio, se dio a la fuga.

"El exmarido le traía zapatillas a los nenes de 5 y 3 años y la apuñaló, los nenes presenciaron ese momento horrible viendo cómo mataban a su mamá", publicaron en redes sociales conocidos de la víctima.

.

Vecinos que escucharon gritos alertaron al 911 y los efectivos comprobaron que la joven estaba fallecida por heridas de arma blanca.

Aparentemente, la víctima se había separado de su expareja hacía tres meses y el hombre, de quien la víctima ya sufría violencia de género, según sostienen allegados, aunque no había ninguna denuncia.