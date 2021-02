Un matrimonio recién casado y sus dos pequeñas hijas, una de ellas con una discapacidad, fue víctima de un violento asalto protagonizado por cuatro delincuentes que ingresaron a la casa, ubicada en la zona sur del conurbano bonaerense, con la llave de la puerta principal y armados les exigieron un dinero que no tenían.

"Me pidieron plata, pero no trabajo hace un año y vivo de planes sociales. Comemos una vez al día", dijo entre lágrimas Carla a Crónica HD.

El intento de asalto fue cometido el lunes pasado alrededor de las 14.30.

Los ladrones entraron a la vivienda como si fueran los dueños: usando un juego de llaves de la puerta que habrían hecho tiempo antes sin que el matrimonio lo supiera.

Una vez allí, dos delincuentes golpearon y amenazaron al marido, que estaba en el patio, mientras que otros tantos ingresaron a la cocina, donde estaban Carla y sus dos hijas.

.

"Por la ventana de la cocina vi que golpeaban a mi marido. Me asusté, porque nunca me imaginé que nos iba a ocurrir esto dentro de la casa, donde se supone que uno está seguro", contó la mujer.

Carla fue arrastrada por los ladrones hacia una de las habitaciones. "Me partió el alma ver cómo se quedaban con mis dos hijas", admitió.

Uno de los delincuentes lastimó en uno de los brazos a la niña, de cuatro años, que tiene una discapacidad.

.

"Me decían que les diera la plata. Les contesté que la billetera estaba en la cocina, pero ellos me pedían la plata guardada. Yo cobro una asignación y mi marido, que es albañil, hacie un año que no trabaja. Les rogué que no le hicieran nada a las chicas", sostuvo.

El esposo de Carla logró escapar de los delincuentes y pedir auxilio a los vecinos. Pese a que lo logró, sufrió un culatazo en la nuca con el arma de uno de los asaltantes, que habían llegado a la casa a bordo de un Peugeot 208 gris con llantas negras.

"Yo pensé que nos mataban, que porque no teníamos plata nos iban a torturar hasta que les diéramos algo", expresó Carla.

Una de sus hijas, angustiada todavía por el horror vivido, "no habla y se esconde debajo de una frazada" por miedo, dijo.