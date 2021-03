Luego que trascendiera una frustrada embosca en Villa Luro, organizada por Walter Coronel, que tenía como objetivo a Rafael Di Zeo, el lider histórico de la barra brava de Boca habló con Crónica HD y negó la existencia de una interna por apoderarse del control de las tribunas de la Bombonera.

"Yo estaba en La Plata. Si me fueron a buscar Villa Luro, estaban equivocados", afirmó y dijo que conoció el episodio del pasado jueves por las noticias, pero que no conocía el trasfondo.

Según trascendió, 50 barras de la facción de Lomas de Zamora de La Doce, que se referencian en Coronel tenían el dato que Di Zeo iba a ir esa noche al club Leopardi, de la familia de Mauro Martín -el otro lider de la barra-, y pensaban dar la batalla final por el poder de La Doce. De hecho, había armas de todo tipo y calibre por si la negativa a ceder la jefatura era terminante.

.

Pero Di Zeo negó un posible enfrentamiento: "No hay interna en la barra de Boca. Mientras Mauro Martín y yo estemos bien, no va a haber ninguna interna. Y no estamos bien, estamos muy bien, mejor que nunca".

Al pedirle más información sobre el hecho, dijo no tenía idea que ocurrió. Aunque aclaró: "Pero me parece que no es la manera ni la forma. Si yo quiero hablar con alguien voy con una o dos personas, no con 30".

"No entendí de que milagro me salvé. No hubo ningún milagro, armaron una telenovela que no existe", continuó.

.

Sobre la salida de la barra del líder de la emboscada, afirmó que ellos no echan a nadie, "sólo se van". "Este muchacho estaba en Los Andes y debe querer seguir en Los Andes. También estuvieron en Excursionistas. No sé cual es el trasfondo de todo esto", agregó.

En efecto, Coronel es jefe de los violentos de Los Andes y tiene una condena a tres años por querer copar la tribuna de Excursionistas el año pasado y un juicio pendiente por doble homicidio en la barra de Boca. Y el motivo de la pelea con el dúo conformado por Di Zeo y Marín sería por el reparto de los fondos que maneja La Doce.

Al ser consultado por el financiamiento de la barra, Di Zeo sostuvo que no reciben dinero no la dirigencia del club. "Toda la vida fue igual. No dependemos del presidente de turno de Boca. Ni en pedo nos dan plata y menos en los tiempos que estamos viviendo", subrayó.

.

Además, indicó que debido al impedimento de presenciar los partidos, la barra no tiene actividad. "Cada uno hace su vida normal", afirmó y manifestó que en los tiempos previos a la pandemia se "financiaban con rifas y otras cosas".

Y ante la posibilidad de la vuelta limitada de público a las tribunos, dijo que "van a ir los hinchas que el club permita",

Por otra parte, se refirió a su asistencia al funeral de Maradona en la Casa Rosada. "Diego era mi amigo. La familia sabía de nuestra amistad y por eso nos autorizaron el ingreso", sostuvo.