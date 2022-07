La Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional ratificó la condena contra el ex lider de El Otro Yo Cristian Aldana e incrementó la pena de 22 a 25 años de cárcel por el delito de corrupción de menores.

La defensa del músico había apelado la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 25, que lo había encontrado culpable en julio del 2019 de cuatro hechos de abuso luego de más de un año de debate.

En su argumento a favor de Aldana, solicitó que se dieron por prescriptos tres de los cuatro casos. Sin embargo, esto fue rechazado.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que se ratifique la sentencia y se rechacen recursos de apelación. Además, pidió que se dé marcha atrás en otros dos casos que sí habían sido considerados prescriptos por el TOC 25.

La presentación estuvo a cargo del fiscal general Guillermo Pérez de la Fuente, quien durante la audiencia en Casación, sostuvo que por aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención "Belém do Pará", no correspondía declarar la prescripción.

En esa misma línea, el representante del MPF señaló que debía declararse la inconstitucionalidad del artículo 63 del Código Penal de la forma en que estaba redactado y recordó las dos modificaciones realizadas en la legislación argentina en 2011 y en 2015, que "modificaron la forma en que se establecen los plazos de prescripción en casos de abusos sexuales".

Frente a los pedidos que hizo la defensa de Aldana sobre la prescripción de tres de los cuatro casos por los que fue condenado y sobre la nulidad del juicio, la Fiscalía consideró, entre otras argumentaciones, que era violatorio de la Constitución Nacional exigir a niñas, niños y adolescentes que hagan inmediatamente la denuncia.

Aldana fue detenido en diciembre de 2016 luego de que haya sido denunciado ese mismo año.

El fallo condenatorio lo consideró culpable de corrupción de menores entre los años 2001 y 2008, cuando el excantante tenía entre 30 y 37 años, mientras que las víctimas tenían entre 13 y 18.

De acuerdo a investigación judicial, el músico se "contactaba con las adolescentes a través de un chat que había en la página de la banda" y le hablaba a las que encontraba "más vulnerables". En el juicio, la Fiscalía había explicado que Aldana "buscaba con sus actos sexuales ejercer un dominio sobre sus víctimas y que consintieran todo".

A lo largo del juicio, declararon más de 100 testigos y las primeras en hacerlo fueron las denunciantes y otras jóvenes que, si bien decidieron no iniciar la acción penal, relataron cómo había sido su vínculo con el músico.

Aldana sostuvo nuevamente su inocencia

En el marco de un nuevo reves judicial, Cristian Aldana (51) y mientras se encuentra alojado en la cárcel de Marcos Paz, donde formó una nueva banda que llamó Que Dios te Bendiga y hace poco editó su primer disco con canciones que hablan de su encierro, el músico volvió a sostener su inocencia.

Desde esa unidad penitenciaria siguió por videoconferencia la audiencia de Casación, y declaró que “no” confía en la defensa pública e insistió en que se apartó a su abogado “de forma arbitraria”, lo que le dio la sensación de que la condena en su contra “ya estaba definida”.

“Quiero tener la oportunidad de limpiar mi nombre por mis hijos y mi familia. No soy violador ni corruptor ni violento, no soy culpable de lo que se me acusa”, aseguró.