Leonardo "Renolito" Mokfalvi, el camionero que protagonizó un accidente a 90 kilómetros de Río Gallegos tras filmarse haciendo maniobras peligrosas en la ruta, descontrolado y con una damajuana de vino en la mano, apareció para defenderse. "¿Qué tal? Ya estoy en Gallegos. Con el camión roto, pero no porque yo me mandé una cagada, sino porque un chileno de m... se me subió de frente y bueno, me la tuve que bancar para no pegarme un palo", lanzó el protagonista de los videos.

"A los chicos que se nutren de esto, de los accidentes... y a todos los que vinieron a robar mercadería antes de preguntar si me faltaba algo, que Dios los bendiga, simplemente", dijo el hombre, que también criticó a los que se burlaron de él: "Estoy totalmente capacitado para enseñarles a todos cómo andar en la ruta, ¿está? Entonces, humildemente, les digo..., el que subió algo, me chup..., la verdad es que no me interesa. Si sigo manejando o no, ustedes no me ganan nunca".

Pero tal vez lo más temerario sea lo último con lo que se despachó: "A todos los que me putearon cuando entré de Tres Cerros para arriba, que me hacían cuernos y que decían que no iba a llegar... yo llegué sin cadenas. Ustedes no tienen experiencia, yo sí: 35 años en esto".

Justamente por quebrantar las normas y manejar sin cadenas es que se decidió inhabilitar a Renolito para seguir manejando camiones de carga, y deberá realizarse un examen psicológico para recuperar la licencia.