Dos de los testigos que participaron de las ruedas de reconocimiento de los acusados del crimen de Fernando Báez Sosa señalaron a Máximo Thomsen, uno de los dos rugbiers imputados como “coautores” del homicidio, como la persona que le pegó cuando estaba en el suelo e inconsciente, informó Fernando Burlando, uno de los abogados de la familia de la víctima.

El letrado reveló que la rueda de reconocimiento también dio “positivo para Enzo Comelli (acusado como partícipe necesario)”, como quien le propinó “el primer golpe”. “Dada las circunstancias y la calificación, es muy difícil establecer una graduación de pena porque la pena que se establece para esta clase de delitos es solamente la de prisión perpetua. Todos, por lo menos por el momento, son responsables”.

El abogado Fabián Améndola, del estudio de Fernando Burlando, formalizó su presentación como particular damnificado en representación de la familia de Fernando Báez Sosa, en la causa que investiga el homicidio del joven en la ciudad balnearia de Villa Gesell, y adelantó que pedirán incluir la figura de “alevosía” en la imputación y que los diez rugbiers acusados sean considerados “coautores”.