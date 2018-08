En Mendoza, la reina distrital de la Vendimia denunció a Alejandro Marianetti, concejal del departamento de San Carlos por haberla abusado sexualmente en el interior de su auto.



Ante la policía, la joven que milita en el mismo partido que Marianetti, advirtió que el ataque se produjo en la localidad de Tres Esquinas, en momentos que ambos regresaban de un festejo por el Día del Niño.



Según recordó la reina, el concejal se desvió a una zona oscura, puso la traba central de las puertas y al instante se abalanzó sobre su víctima para luego comenzar a manosearla.



De esta manera, el caso fue caratulado como "abuso sexual simple".



Por su parte, Marianetti respondió a las acusaciones mediante un mensaje publicada en su cuenta de la red social Facebook:

"Ante los trascendidos de una denuncia hacia mi persona, en virtud de mi responsabilidad como representante legislativo del pueblo de San Carlos, y en defensa de mis valores, emito este breve comunicado cuyo primer objetivo es NEGAR ROTUNDAMENTE la acción por la que se me acusa.

Debo aclarar que hasta el momento no he sido notificado de tal denuncia. Y que sólo he tomado conocimiento de la misma a través de una imprecisa nota periodística y de comunicaciones informales.

Dejo expresamente claro que me pongo a disposición de la Justicia para que se esclarezca toda la situación, y que brindaré las explicaciones de lo acontecido en el ámbito que corresponda y ante quien corresponda.

Además y con el objeto de cuidar y respetar el Concejo Deliberante de San Carlos, me pongo a disposición de la Presidencia del cuerpo legislativo, y de mis pares concejales, para que en virtud de los acontecimientos se den los pasos que consideren necesarios para resguardar la envestidura del Honorable cuerpo".