El remisero que trasladaba a la mujer embarazada que cayó al asfalto y murió atropellada por un camión en la localidad de Gregorio de Laferrere aseguró al ser indagado que la víctima "se tiró" del auto en medio de una "crisis" y que él escapó por "miedo a ser inculpado".



Según la declaración indagatoria, Gustavo Adrián Ibañez, quien está detenido, detalló durante dos horas ante el fiscal especializado en Homicidios Dolosos de La Matanza, Marcos Borghi las circunstancias del hecho.



Acompañado por su defensora oficial, el remisero contó que Laura Vanina Robert fue el domingo 3 de noviembre último hasta la agencia donde él trabaja y abordó su remis con intenciones de dirigirse a la Comisaría de la Mujer de San Justo para realizar una denuncia por violencia.

LEÉ TAMBIÉN: Identificaron a la mujer lanzada desde auto y aplastada por camión: macabros detalles



Pero como el chofer no conocía la ubicación de esa dependencia policial, le dijo que si le parecía bien la trasladaría la comisaría de Gregorio de Laferrere, hacia donde se dirigieron.



Pero en el camino, aseguró Ibañez, la mujer se arrojó del auto por sus propios medios y él solo llegó a ver la secuencia cuando se dio vuelta.



El remisero aseguró que la pasajera estaba "en medio de un crisis de nervios, como si estuviese drogada".



Tras ese episodio, explicó Ibañez, él se asustó y siguió la marcha rumbo a la casa de sus padres, donde se escondió por "miedo a que lo culparan" de lo ocurrido.



El detenido le aseguró al fiscal Borghi que es inocente de lo ocurrido con la mujer y reiteró que no se quedó en el lugar porque quedó en estado de shock.

LEÉ TAMBIÉN: Tiraron a una mujer desde un auto y murió atropellada por un camión



También dijo que recién al día siguiente supo que la mujer había muerto atropellada por un camión tras arrojarse de su remis, agregaron las fuentes.



Tras la indagatoria, la defensora Liliana Bevilacqua dijo que presentará un informe a la fiscalía sobre el estado de salud de su defendido, quien sufre un retraso madurativo y no está en condiciones de estar detenido, por lo que pedirá que siga el proceso en su domicilio.



Por otra parte los familiares de Ibañez se pusieron a disposición de la justicia para colaborar y demostrar la inocencia del remisero, añadieron las fuentes



El chofer se encuentra detenido imputado por el delito de "abandono de persona seguido de muerte", que prevé una pena de entre 5 y 15 años de prisión.



El hecho ocurrió la noche del domingo 3 de noviembre en la calle Carcarañá y la ruta provincial 21, de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, donde Robert, madre de seis hijos, fue arrollada por el conductor de un camión que no alcanzó a detener la marcha.



En base a dicho de testigos, instantes antes de ser embestida, la víctima había caído al asfalto desde un auto que circulaba por la ruta 21 en dirección a González Catán.



Dos automovilistas que iban detrás lograron esquivarla, aunque no el camionero, que no llegó a maniobrar para evitar el impacto.



Tras ser identificada, los pesquisas determinaron las circunstancias del hecho y localizaron al remisero que la trasladaba.