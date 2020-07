Por Matías Resano

Un héroe a bordo de un remís recorre las calles de Ingeniero Budge, no sólo cumpliendo con sus compromisos laborales sino asistiendo a quien lo necesite. En las últimas horas, el joven persiguió a un ladrón que le arrebató un teléfono celular a un transeúnte, y lo capturó, sin agredirlo. Recuperó el objeto, y a pesar de tan admirable accionar, él consideró su reacción como normal, lo cual refleja su humildad.

En una parada de la línea de colectivos 92 aguardaba Gustavo Álvarez su transporte, en la tarde del domingo pasado. Aprovechando la demora del ómnibus, Gustavo extrajo su celular para enviar un mensaje, pero en ese momento un arrebatador se lo sacó de sus manos. Al mismo tiempo, Maximiliano trasladaba a un pasajero, cuando advirtió la secuencia.

En este sentido, el conductor relató a Crónica que "veo que sale corriendo, y le digo al pasajero que lo fuéramos a buscar. Este no estaba muy seguro. Di marcha atrás y le dije a la víctima: Vamos a recuperar tus cosas. Entonces empezamos a perseguirlo, y como se alejaba mucho, bajé y empecé a correrlo".

Finalmente, el remisero alcanzó al ladrón, y este, a cambio de no recibir golpes, le entrego el teléfono en forma inmediata. Al respecto, Maxi reconoció que "la misma gente que ni se movió cuando hacíamos la persecución, después me pedía que lo golpeara. Pero yo ya había logrado que me devuelva lo que le sacó al hombre. Lo único que pido es que este chico haya aprendido de su error".

En referencia a los motivos que lo impulsaron a detener por sus propios medios al arrebatador, el joven argumentó que "yo vi la desesperación del hombre, corriendo por recuperar su celular, me parecía que tenía algo importante y decidí ayudarlo. Además me hizo acordar al lamento de mi mamá, que le habían robado su celular días antes".

No obstante, él no se siente un héroe sino que cree que "hice algo normal. Me salió del corazón".