Por Florencia Guerrero

fguerrero@cronica.com.ar

Un hecho que tiene como víctima a una niña de 7 años conmociona a la localidad matancera de Rafael Castillo, porque hace poco meses la criatura denunció a la ex pareja de su abuela -un remisero de la zona- por varios hechos de abuso que habría sufrido desde los 4 años.

"Lo denunciamos, se hicieron pericias que fueron claras, pero sigue libre y hay más casos", explicó Daniela R. a Crónica. Según su relato, el acusado, identificado como Carlos J. C., de 40 años, es el ex marido de su mamá, "estuvieron años juntos, más o menos hasta los 4 años de mi hija, que lo quería como a un abuelo". En 2017 la pareja se separó, en ese momento la niña tenía 5 años, y aunque su madre notó que tenía cierto cambio de actitud, jamás imaginó la razón.

"El año siguiente, yo estaba charlando con mi hija sobre cómo tenía que cuidarse, porque estaba por empezar el colegio. Le dije contame todo, siempre, entonces ella se puso a llorar y me dijo que Carlos la manoseaba. Se me vino el alma al piso", relató la madre de la víctima.

Todo lo que vino después también fue inesperado para Daniela: "Enseguida fui a hablar con mi mamá, porque mi nena se quedaba a dormir con ellos. A raíz de eso, hice una denuncia y me dieron una perimetral, pero a él le avisaron después de dos meses, después de que el papá de mi hija fue a insistir a la comisaría".

La denuncia, a la que tuvo acceso Crónica fue realizada en abril del año pasado y quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos de índole Sexual, de San Justo, a cargo de Lorena Fanelli. En el juzgado una psicóloga habló con la niña y su conclusión fue clara: "Me dijo que no necesitaríamos hacer cámara Gesell, porque lo que le contó mi hija era muy contundente. Que ella iba a elevar ese informe y me iban a avisar. Eso fue en diciembre de 2019, hasta ahora no tuve novedades".

Recién este jueves, tras que la damnificada realizase la denuncia en Crónica HD, la contactó la policía de San Justo y la instruyó para renovar la perimetral. Pero la historia se ramificó, porque, a partir de esta denuncia, otras chicas del barrio se animaron a denunciar a este hombre y a su padre, Jacobo C. "Le hicieron un escrache, pero, aunque nosotros nos movamos, estos hombres siguen libres y sin ninguna restricción".