El joven fue asesinado el 29 de diciembre.

Los amigos de Fernando Pastorizzo, el joven asesinado el 29 de diciembre último en Gualeguaychú, apuntaron contra Nahir Galarza, quien confesó haber cometido el crimen, y aclararon por qué la familia de la víctima no sabía del título de "noviazgo" de la pareja.

En diálogo con Eldiaonline.com, uno de los amigos del difunto declaró: "Todos sabíamos que él estaba de novio con Nahir, fueron cinco años más o menos. Él no le contaba a la familia porque creo que él sabía que nadie aceptaba la relación por cómo actuaba ella, entonces de alguna manera no lo hacía muy público. No era ni por tímido ni por vergonzoso".

Al referirse a Nahir, aseguraron que nunca la vieron llorar y no creen que ella sienta culpa. "Le sonríe a la cámara, no está arrepentida y no creo que piense que puede estar 30 años en la cárcel. Debe haber pensado que lo tenía que matar y nada más".

Agregaron que frente a sus padres la joven era una "santita" y, en el boliche, "era otra persona. Ella estaba obsesionada con él, posesiva". Detallaron que era una chica consentida por la familia: "nunca le negaron nada, tiene un perfil soberbio y altanero".

En cuanto a la situación judicial, manifestaron: "No sé qué es la Justicia, porque Fernando no vuelve más. Igual no me pongo a pensar mucho en eso. Quisiera que le den prisión perpetua porque, si a ella le dan pocos años, podría formar una familia o estudiar".