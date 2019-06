Cristian Ritondo, aseguró este sábado que el policía que mató a un médico en Burzaco presuntamente al confundirlo con un ladrón "no tendría que haber disparado" porque "la protección de la vida está por sobre todas las cosas".



"Mas allá del nerviosismo por lo que pudo haber pasado, nosotros tenemos un protocolo que es muy claro. El policía no tendría que haber disparado, está separado, exonerado y está preso", sostuvo el funcionario en declaraciones al canal TN. Ritondo calificó el hecho como "lamentable" y dijo que lo ocurrido se pudo deber "tal vez a falta de conocimiento y miedo".



En ese sentido, el ministro remarcó que "lo primordial es cuidar la vida" y que "hay que seguir trabajando en capacitación y entrenamientos policiales, que antes no eran necesarios para que (los policías) asciendan".



"El policía no tendría que haber disparado, la protección de la vida está por sobre todas las cosas", insistió Ritondo, quien recordó que hace cuatro años se cambió la forma y obligatoriedad del entrenamiento a los 94.000 efectivos de la fuerza.



Consultado sobre la reiteración de casos, en especial por la muerte de cuatro jóvenes en San Miguel del Monte el 20 de mayo pasado, afirmó que a raíz de ese hecho fue "el primero" en pedir la detención de los policías porque "manchaban" a la fuerza.



"Acá también Asuntos Internos actuó rápidamente, pero en este caso pudo haber un error humano, que es imperdonable porque costó una vida, pero la actuación de la Policía es distinta más allá del error", agregó y dio como ejemplo que "no se alteró el escenario del crimen".