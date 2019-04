Dos delincuentes armados asaltaron una carnicería del barrio porteño de Caballito, donde golpearon al dueño, amenazaron a los empleados y robaron casi 100 mil pesos y cuatro celulares, pero tras una persecución, dos sospechosos fueron apresados a pocas cuadras del comercio, informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió el jueves pasadas las siete de la mañana en el local "Carnes Moreira" ubicado sobre avenida José María Moreno al 700, a metros de José Bonifacio, en dicho barrio de la ciudad de Buenos Aires.



Según puede observarse en las cámaras de seguridad del negocio que se viralizaron en las redes sociales, dos delincuentes ingresaron armados y obligaron a uno de los empleados a dirigirse al fondo del comercio, donde sus compañeros empezaban a preparar los cortes de carne para la venta y distribución.



En ese momento, todos fueron obligados a tirarse al piso, mientras uno de los delincuentes empuñaba un arma de fuego y con la misma le pegaba en la cabeza al dueño del comercio, luego de retirar dinero en efectivo de una de las cajas registradoras del local.



Gonzalo, el dueño de la carnicería, contó Crónica que había llegado minutos antes de que ingresaran dos de los cuatro asaltantes, quienes los tiraron al piso, los empujaron, los patearon y se llevaron la plata. "Me tiraron al piso, a mí y a todo el personal. Estaban fuertemente armados", señaló Gonzalo.



"Yo velaba por la integridad física de todos mis empleados, les hablaba a ellos para que estén tranquilos", relató el comerciante, quien explicó además su sensación al momento de ser apuntado con un arma: "Sentí ese frío en la nuca de no saber si te vas a volver a levantar. Ese momento fue terrible para mí, en lo único que pensaba era en mi hija y mi señora".



Por su parte, tras el robo, uno de los empleados se cruzó en la calle con un policía y le avisó que los ocupantes de un Renault 9 color rojo que se encontraban a la altura de José María Moreno al 900 habían participado del asalto a la carnicería, informaron fuentes policiales.



Por este motivo se inició una persecución y finalmente pudo detener a dos sospechosos que se hallaban dentro del vehículo, y se presume que fueron los cómplices que actuaron como "campana" en el hecho.



El dueño del comercio relató a Crónica que en la última semana habían sido asaltados cuatro comercios de la misma zona, y que los delincuentes que el jueves entraron a su comercio se llevaron un teléfono con rastreador, y que lograron determinar que tras el asalto a la carnicería, los asaltantes se dirigieron a la zona de Recoleta, luego a Avellaneda y la última ubicación era en La Plata. "Esos datos los aportamos en la comisaría", dijo Gonzalo.



Por orden del Juzgado Criminal y Correccional porteño 54, a cargo de Walter Candela, los detenidos fueron trasladados a la alcaidía 6B, mientras que dentro del vehículo no fue encontrado el botín robado, añadieron las fuentes.