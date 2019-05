Un grupo de delincuentes robó dólares y joyas de un departamento deshabitado que el ex futbolista y actual director técnico Ramón Díaz tiene en un barrio del complejo Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre, informaron hoy fuentes policiales.



Se trata de una de las unidades de un edificio llamado "Yoo Nordelta", ubicado dentro del complejo, donde los delincuentes violentaron la puerta de ingreso al departamento y de una de las habitaciones, tras lo cual robaron dinero y joyas.



"Se llevaron una suma en dólares cuya cifra precisa aún no fue declarada y algunas joyas", dijo una fuente de la investigación, quien precisó que lo robado estaba en el placard del cuarto donde estuvieron revisando el o los ladrones.



El mismo informante agregó que a los pesquisas les llamó la atención que en el departamento había otros objetos de valor como tres botines de oro, entre otro trofeos, que estaban a la vista en el living y los autores del robo no se llevaron.



Los voceros aclararon que el departamento está deshabitado y que la última vez que el actual DT del Pyramids FC, de Egipto, lo utilizó fue en enero pasado.



La denuncia fue realizada hoy en el destacamento Villa La Ñata de la policía de Tigre por Michael Ramón Díaz, uno de los hijos del ídolo riverplatense, que es empresario pero también fue futbolista.



De acuerdo a lo que el denunciante le aportó a la policía, el robo tuvo que haber ocurrido entre el miércoles pasado y esta mañana, cuando fue descubierto.



La causa, caratulada como "robo agravado por efracción", quedó en manos de la fiscal Laura Capra, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Benavídez.



Díaz ya había sufrido en diciembre de 2016 un robo en otra propiedad que tiene en Nordelta, en el barrio Castores.



Al igual que en el caso denunciado este lunes, los ladrones entraron cuando la casa estaba vacía, forzaron una puerta y se llevaron una caja fuerte.



Por ese y otros cinco robos más que hubo durante los días de Navidad de 2016 en Nordelta, la policía y la justicia detuvieron a la denominada "banda de los cordobeses", integrada por tres hombres que quedaron presos acusados de haber alquilado una propiedad dentro de este complejo de countries para poder entrar a robar a las casas deshabitadas vecinas.