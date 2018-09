El miércoles por la tarde Adrián Bastianes llegó con amigos a su casa ubicada en Avenida de los Incas al 3800, ubicada frente a la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI). Cuando ingresó, lo apuntaron con un arma y lo redujeron: en el interior había ocho delincuentes requisando su vivienda.

"Entraron ocho personas y tomaron de rehén a los siete obreros que trabajaban en casa, a mi hija discapacitada y a la mujer que la cuida. A uno de mis amigos le pegaron un culatazo y le abrieron la cabeza: nos tuvieron hasta las 17 precintados y después se fueron", relató Adrián.

Cuando él llegó, "ya habían reventado la casa. Rompieron la caja fuerte con un corta fierro que usaban en la obra", agregó. "A mi hija la trataron bien, hasta le calentaron la comida porque estaba muy mal. No hicieron nada contra ella ni con la señora que la cuida", confesó.

La víctima contó que se mudó a esa zona "porque es lo más seguro que hay". Sin embargo, confesó que ese día no había policías, llamativamente, pese a estar frente a la AFI.

"Me entregaron porque venían con un plano de la casa. Estaban muy organizados tenían handys. No tenían pinta de ser de la Fuerza pero no se...sabían hasta llevar el arma, sabían como moverse", relató.

A Adrián le robaron una importante suma de dinero producto de la venta de un inmueble, un auto, un juicio ganado y la suma que tenía para remodelar su vivienda.