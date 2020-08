Por Florencia Guerrero

Por Florencia Guerrero



Una vez más, en medio de la cuarentena preventiva por el coronavirus, que cerró las aulas hasta nuevo aviso, una institución educativa fue víctima del accionar delictivo de un grupo de malvivientes que ingresó a la Escuela Nº 74, donde robó 70 computadoras, un televisor LED y otros objetos de valor.

El hecho ocurrió el sábado, aproximadamente a las 4 de la madrugada, en la escuela ubicada en Vicente López y calle 401 bis, en la quilmeña localidad de Ezpeleta, a pocas cuadras del Parque de la Ciudad, de donde no sólo se llevaron elementos necesarios para la enseñanza de los 600 chicos que asisten, sino que además vandalizaron todo a su paso.

Verónica Burmeister, directora de la escuela, se lamentó ante este diario: “Lo que se llevaron en minutos el fruto de años de esfuerzo. Sabían a lo que venían, fueron a un lugar puntual, sabían cómo romper la alarma. La intendenta (Mayra Mendoza) me llamó y nos prometió que van a arreglar el muro perimetral”. “Destrozaron la secretaría, las aulas, estamos muy tristes”, explicó a “Crónica” Rubén, integrante de la cooperadora de la institución, que además detalló: “Estamos con mucha bronca, el mes pasado entraron pero no alcanzaron a llevarse nada. Esta vez se metieron por otro portón que no tiene alarma y al ingresar, como hay otras dos, arrancaron todos los teclados del sistema de seguridad”.

Con el hecho consumado, y como el sistema de seguridad estaba roto, los vecinos del colegio supieron lo que había pasado gracias al boca en boca. “Vino un vecino a avisarme, que fue el que llamó a la policía”, describe Rubén. “Cuando escapaban, se ve que no pudieron con todo y dejaron tirada una impresora y una fotocopiadora, fue lo único que dejaron, con el esfuerzo que hemos hecho para que los pibes puedan estudiar con todo lo necesario...”.

Fuentes policiales consultadas por “Crónica” confirmaron que se está buscando cámaras de seguridad en la zona, mientras los peritos de la policía científica analizaron el lugar en busca de mayores datos.

“Estaban muy organizados; por lo que se llevaron, tienen que haber sido varios. Robaron hasta mochilas con útiles que nos habían donado y que se iban a entregar a los pibes. No tienen perdón de Dios”, dijo Rubén.