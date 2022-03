El papá de Lucas Pertossi, uno de los ocho rugbiers que se encuentran detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa en 2020, salió a declarar en defensa de su hijo a dos años del crimen ocurrido en Villa Gesell.

"Él no mató a nadie", aseguró Marcos Pertossi en una entrevista con Telenoche. Cabe recordar que Lucas fue quien grabó a sus amigos mientras mataban a trompadas a Fernando después de salir del boliche Le Brique el 18 de enero de 2020.

"Lucas está preso por algo injusto, siendo que él solo está filmando", aseguró Pertossi, padre, quien también es tío de Luciano y de Ciro, dos chicos más que fueron parte del grupo golpeador.

Fernando Báez Sosa.

Luciano le había pegado a los amigos de Fernando que intentaban salvarlo, mientras que Ciro fue quien lo golpeó por la espalda. Los tres jóvenes se encuentran detenidos en una comisaría en La Plata con los demás rugbiers.

Además, Marcos afirmó que su hijo no tiene nada que ver en el caso. Dijo con certezas que el no es "asesino ni es malo. No tiene malas intenciones. Es un chico que vive feliz con las cosas que hace".

Después de que se diera a conocer que Fernando había fallecido, fue Lucas quien avisó a sus amigos a través del grupo de WhatsApp utilizando la palabra "caducó".

Pasaron más de 2 años del 18 de enero, fecha de la muerte de Báez Sosa, y todavía no comenzó el juicio. La fecha de inicio del dictamen está prevista para el 2 de enero de 2023. El tiempo pareciera pasar muy lento cuando se trata de este caso, muchos creen que la defensa de los 8 implicados como culpables busque anular las actas del día del crimen. Así, volverían a foja cero.

¿Cómo es la situación de Lucas?

Si bien no se sabe con precisión si Lucas fue uno de los que golpeó a Fernando antes de morir, pero, lo que si se pudo ver es que el joven estuvo en la zona y fue él quien dio la noticia a sus amigos de que la víctima había fallecido.

Pertossi está imputado en la causa que está en el TOC N.º 1 de Dolores como la persona que filmó el grave acto. “Amigo, estoy acá cerca de donde está el pibe y están todos a los gritos. Está la policía, llamaron a la ambulancia. Caducó”, fue el audio que mandó Lucas a los demás rugbiers.