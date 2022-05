Un lamentable presente vive un grupo de vecinos de la zona oeste de la ciudad de Rosario, donde ante los constantes hechos de inseguridad se ven obligados a atar sus vehículos que dejan estacionados en la calle, con cadenas a árboles o columnas y les sacan la batería y hasta las ruedas para evitar que se los roben.

Tal es la triste situación que enfrenta Horacio, un vecino del Fonavi Super Cemento quien decidió empezar a sacarle una rueda a su auto después de que le robaran la batería: “No me queda otra que venir y hacerlo. También saco la batería, ese robo es más normal”, contó al medio local "De 12 a 14".

Por las mismas razones, Chipi, el dueño de un taller mecánico de la zona que suele dejar vehículos en la vía pública, adoptó el mismo método y por las noches les saca una rueda a todos antes de irse a su casa. “No me quedo tranquilo, nos levantamos a la madrugada con mi señora y miramos por la ventana si están los autos”, dijo en declaraciones con el programa radial "El Contestador", por Radio 2.

“Acá los vecinos encadenan los vehículos, a una columna, a un árbol, al diferencial del vehículo. No se puede vivir más. La traba para el volante ya no es segura, los muchachitos tienen todas las mañanas y se lo llevan igual”, agregó consternado por la situación y dejando en claro, que no es el único que se toma el trabajo de sacarle las ruedas a su vehículo, sino que todos los vecinos se ven obligados a seguir su ejemplo.

En ese contexto, las historias de víctimas de hechos delictivos en la ciudad santafesina se repiten. Pablo, se dedica a ser fletero durante la semana y los domingos vende pochoclo en un carrito. Según contó en "De 12 a 14 ", el pasado 25 de mayo durante la madrugada le robaron su camioneta Ford F-100 -que estaba estacionada en la puerta de su domicilio- y se quedó sin su herramienta de trabajo.

Aparentemente, para robarle el vehículo los ladrones habrían atado una soga al paragolpe de la chata y se la llevaron a la rastra desde otro auto.

“Estos muchachos me arruinaron, soy sostén de familia. Ofrezco recompensa para quien tenga información de la camioneta”, dijo el hombre.