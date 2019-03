Integrante de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Matanza detuvieron a Juan Marcelo Rearte, de 44 años, el chofer que conducía el remis en el que se desplazaba, el jueves pasado, María Caccone, al estar sindicado como la persona que entregó a la mujer, para que fuera asaltada por los delincuentes.

Con este sujeto aprehendido, ya son 3 los detenidos por el fatal suceso ocurrido en San Justo. Juan, el suegro de la victima afirmó: "No queremos que sea un caso más, nosotros no queremos mirar televisión, no queremos prender la computadora, nos hace mal ver fotos de mi nuera".

En dialogo con Crónica HD el hombre aseguró que teme por que no se juzgue a los delincuentes con rigor: "En este país los delincuentes entran por una puerta y salen por otra".

En referencia al estado anímico de sus nietos manifestó: "Los tenemos contenidos, tratamos de no quebrarnos en frente de ellos para que no sufran y nos vean fuertes".