La atleta Silvia Zurita circulaba en su bicleta de competención por La Banda. Ya caía la noche y se dispuso a cruzar el Puente Carretero, que une esa ciudad santiagueña con la capital provincial. En medio del enlace, tres delincuentes que se le acercaron sin que ella los viera, se le arrojaron encima y le hicieron perder el equilibrio. La golpearon. Y trataron de abusar sexualmente de la mujer.

La víctima gritó de una manera tal que los asaltantes sabían que obtendría ayuda en pocos minutos. Optaron por robarle rápidamente todo lo de valor y escapar. Huyeron con su bicicleta, una Venzo rodado 29, valuada en más de 100 mil pesos, más su celular y dos mil pesos.

El episodio que tuvo como víctima a Zurita, de 35 años y de destacada trayectoria en duatlón, ocurrió en la noche del miércoles último. “Fue cuando regresaba, alrededor de las 20, de La Banda; salieron debajo del puente, me rompieron la mochila, donde tenía celular y dos mil pesos”, relató la mujer en declaraciones al diario El Liberal.

La atleta continuó: “En ese momento, aparece un tercero, me agarró del cuello, me derribó; tenía un elemento en sus manos y me decía que no grite".

“Parecía que algo me querían hacer, me derribaron y, entre los tres, fue como que intentaban sacarme la ropa”, contó sin querer brindar más detalles sobre ese asunto, pero sí asegurar que existió una tentativa de abuso.

Ni bien escaparon los delincuentes, la mujer corrió hasta la garita de seguridad ubicada a 100 metros del puente, donde se descompensó y, por precaución, fue trasladada a un centro asistencial.

Cuando se recuperó, denunció el hecho en la comisaría 49 y, hasta la mañana de este viernes, la Policía no había encontrado a los delincuentes.