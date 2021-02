Un grupo de delincuentes cometió un robo durante la madrugada del martes en un pet shop de la localidad bonaerense de Lisandro Olmos, donde, no conformes con llevarse dinero en efectivo y diferentes elementos de valor, golpearon de manera salvaje a tres perros que cuidaban el lugar.

Los ladrones llegaron al comercio de razón social “Dogo”, ubicado en avenida 44, entre 198 y 199, cuando estaba cerrado. Sin llamar la atención de nadie, lograron ganar el interior por la puerta de atrás. De inmediato, las tres mascotas que resguardaban el local escucharon los ruidos y fueron a ver qué pasaba.

Los delincuentges, lejos de escapar, se ensañaron con ellos y los sometieron a una verdadera paliza, dejándolos malheridos. Con el panorama despejado, se dedicaron a hacer aquello a lo que fueron: revisar cada rincón del establecimiento con el fin de encontrar y apoderarse de diferentes artículos que consideraron de interés, además de la plata que había en la caja. Consumado el hecho, se dieron a la fuga, escapando por el mismo lugar por el que habían entrado.

Hasta el momento nada se sabe de ellos, por lo que agentes de la seccional Decimoquinta analizan las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para dar con los implicados.

“A uno de los perritos le pegaron a más no poder. No se lo puede ni tocar ahora que grita. Malditos, ya van a pagar”, se lamentó un cliente del comercio. Mientras que los residentes de la localidad volvieron a mostrar su fastidio por el titular de la comisaría: “No hace nada, ni él ni su gente. No patrullan, liberan la zona. ¿Cuántos robos más vamos a tolerar? Vamos a tener que empezar a armarnos nosotros y enfrentar a estos malvivientes, porque nos dejaron solos”.