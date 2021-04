Un hombre fue condenado este miércoles a la pena de 7 años y ocho meses de prisión y se ordenó que reciba tratamiento psiquiátrico por abusar de una menor, hija de su expareja.

La Cámara Penal Nº 2 de la Segunda Circunscripción Judicial dio lectura al veredicto y resolvió declarar a Jonathan Muñoz, autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido contra un menor aprovechando la situación de convivencia preexistente, y lo condenó a sufrir la pena de siete años y ocho meses de prisión”.

El hecho fue denunciado por su expareja y madre de la nena en el 2019, cuando descubrió en el celular del agresor videos de los ultrajes que cometía con la menor.

.

Al querer borrar fotos para tener más memoria, descubrió las imágenes en las que su hija de 11 años estaba siendo violada por el hombre.

La mujer, al ver los videos, reconoció a su hija por su ropa interior y su voz, y también a su expareja al oírlo hablar y por una cicatriz en la mano.

La niña declaró en Cámara Gesell, en donde reveló que el hombre la abusó desde los 11 a los 13 años cuando se quedaba con él mientras sus hermanos iban a la escuela y su mamá a trabajar. “Me decía ‘sos mi segunda novia'", detalló la menor.

"Están todas las pruebas. Lo que dijo mi hija, lo que dije yo y hasta los videos. Creo que con todo lo que hay, tienen que darle la pena máxima. No sé cuántos años tendría que estar preso. Si por mí fuera, que le den perpetua, porque no hay años (de castigo) para lo que le pasó a mi nena", sostuvo la madre de la menor abusada y ex pareja del condenado a El Diario de La República de San Luis.

.

Unos siete videos se sumaron como elementos de prueba donde ocurrían los abusos a la menor.

El fiscal de la causa, Ernesto Luthens, había solicitado 11 años de prisión, pero el tribunal -integrado por los jueces Aníbal Astudillo, Silvia del Castillo y Daniela Estrada- decidió atenuarle la pena dado que el abusador no poseía antecedentes penales y por su confesión voluntaria de los hechos.