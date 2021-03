Por Melanie Berardi

@MelBerardiOk

San Vicente y Alejandro Korn no descansan desde hace casi dos semanas. Tehuel de La Torre, de 21 años, es la única persona denunciada como desaparecida en esas localidades bonaerenses y sus vecinos salieron a buscarlo, mientras los investigadores aguardaban este miércoles la colaboración de fuerzas federales para continuar con los rastrillajes.

"Todo el mundo está mal por este tema. Nos tocó de cerca. Te juro: yo lo veo por todos lados", contó Juan, un vecino a cronica.com.ar. Como cada mañana, él llegó temprano a la cafetería del centro de la ciudad cabecera del partido donde suele desayunar. Mientras levantaba la taza de café, miró la ventana y le pareció verlo a Tehuel, pero sólo era eso: la ilusión de encontrarlo. "Pasó un joven con el casco en la cabeza, lo vi igualito y quería llamar al Centro de Monitoreo para que revisen las cámaras", relató.

.

Otra vecina, que prefirió no dar su identidad, llamó al 911 días atrás cuando vio "un joven con pelo corto, remera de River y short azul" en el centro comercial de San Vicente. Los efectivos pidieron las cámaras a los locales comerciales cercanos pero no era él. Se trataba de un adolescente, de unos 15 años, pero "tenía un tatuaje y Tahuel no tenía ninguno", señaló a este medio.

"Se me paralizó el corazón. Y pensé en hablarle a ver qué pasaba. Pero me vine a casa muy angustiada y miré la foto de él a ver si era o no. Se parecía mucho, pero a veces el cuerpo te engaña. A mí me pareció y avisé igual", continuó la mujer, que esperaba ansiosa a tener noticias pronto del joven, que desapareció cerca de las 19 del último 11 de marzo, cuando salió de su casa hacia una entrevista laboral, de la que nunca regresó.

Los vecinos buscaban a Tehuel de La Torre por los barrios (Twitter).

Temprano este miércoles vecinos y allegados comenzaron por su cuenta a caminar zonas descampadas de los barrios La Esperanza y La Laurita, en Alejandro Korn. Las esperanzas de encontrar a Tehuel con vida se escurren con las horas: "No puede ser que hayan pasado tantos días. Si se escapó por cualquier motivo, alguna señal de vida o llamado tendría que haber dado para decir que está bien", dijo a este medio otro vecino, quien reconoció: "Ahora somos muchos los que le prestamos más atención a todo".

.

Fuentes judiciales, en tanto, indicaron este miércoles que se solicitó la colaboración de la Policía Federal Argentina (PFA) para disponer de georadares y perros especialista en búsqueda de personas.

Con relación a los rastrillajes realizados este martes en la casa de Luis Alberto Ramos (37), la persona a quien Tehuel fue a ver porque le iba a ofrecer un trabajo de mozo y que está detenida por falso testimonio y como principal sospechoso de la desaparición, la fiscal a cargo de la investigación, Karina Guyot, informó este miércoles a cronica.com.ar que esperaban los resultados de "pericias químicas realizadas a elementos encontrados".

Estos son un teléfono celular incendiado, prendas de vestir, pelos, dos envoltorios de preservativos abiertos y los levantamientos de la Policía Científica en busca de rastros hemáticos obtenidos en allanamientos de domicilios de la zona, dos de ellos el de Ramos y de su madre.

Tehuel tiene contextura robusta, cabello corto oscuro y mide unos 1,56 metros (Twitter).

Al momento de desaparecer, Tehuel vestía una camisa de mangas cortas blanca, un camperón azul con detalles blancos, un pantalón gris, una gorra con visera gris y negra y zapatillas de color azul.

El joven tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro y mide unos 1,56 metros; y las autoridades solicitaron que quien tenga alguna información sobre su paradero se comuniquen con la UFI Descentralizada de San Vicente, llamen al 0221-429-3015 o escriban a perdes@mseg.gba.gov.ar.