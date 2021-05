Un juicio sin precedentes en Chubut dio inicio este miércoles por la mañana, en donde se juzga al sargento de la policía de esta provincia Elías Saavedra por asesinar de un balazo a una perra en la localidad de Rawson.

Según informó La Opinión Austral, Saavedra efectuó el disparo el pasado 26 marzo de 2020 mientras patrullaba la zona costera de Playa Unión.

El sargento de la policía chubutense justificó su accionar al afirmar que el can lo "mordió primero". No obstante, Marion Castillo, la dueña del animal, aseguró que solo le "ladró".

Elías Saavedra, el sargento de la policía de Chubut sometido a juicio por matar a una perra (La Opinión Austral)

"De casualidad la bala no impactó contra mi esposo", enfatizó la mujer, quien estaba a cargo del cuiidado de "Tita", una perra mestiza, de tamaño medio, que tenía apenas 1 año y 3 meses de vida.

Castillo sostuvo que tras el asesinato del animal, primero quedó en una veterinaria y después se lo trajo una vecina hasta su casa.

.

"Yo lo guardé. Primero me dijeron que disponga del cuerpo y yo no quería enterrarlo porque tenía en mi cabeza que ella tenía alojada en el cuerpo la parte de la bala y su cuerpo en ese momento era una prueba esencial así que para que el cuerpo no se pudra lo guardé en un freezer para que se pueda conservar", reveló.

Convocatoria de la familia de "Tita" al juicio que comenzó este miércoles (La Opinión Austral)

Al respecto, la mujer destacó FM Cadena Tiempo que su reclamo es porque "el oficial deje de pertenecer a la fuerza o lo inhabiliten a manejar armas dentro de la fuerza policial".

"El juicio marca un precedente en la provincia porque defiende los derechos del animal. El policía que la mató está imputado por crueldad animal y abuso de autoridad", subrayó la dueña del can.

.

El juicio se desarrolla en Rawson y de la investigación y acusación están a cargo del fiscal general Fernando Rivarola y la procuradora fiscal Eugenia Domínguez.