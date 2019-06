Padres de nenes de 3 años del colegio María Auxiliadora de Morón ingresaron este viernes a la escuela luego de un forcejeo con las autoridades para denunciar casos de abusos, luego de una presentación en la Comisaría de la Mujer que hizo la familia de una alumna.

“Mi mujer me despierta llorando y me dice te tengo que contar algo: `Mirá a la nena y preguntale cómo le hacía jugar la seño'. Mi hija me dijo que le hacía cosquillas en varias formas. En un momento se baja su bombachita se empieza a tocar las partes íntimas con las manos y decía que la señora la tocaba así. Tiene 3 años. Nunca en mi vida pensé que me iba a pasar algo así”, relató un padre entre lagrimas en diálogo con Crónica HD.

Además, contó que la señorita sigue trabajando y que el colegio no hizo nada al respecto. “La institución había dicho que no lo iba a desvincular porque no había una denuncia legal. Cuando yo hablé con la directora me dijo que los que habían puesto el pasacalles era una familia problemática, y que no había denuncia. Le creímos hasta que mi nena me manifesta eso. Un nene de 3 años puede inventar algo así”.

Luego, otro padre relató que él y su mujer fueron los primeros en presentar la queja ante los comportamientos de su nena. “Grabé a mi hija para que me creyeran, y todos se dieron vuelta”, relató entre lágrimas la madre y agregó que la escuela los ignoró.

“Nueve chicos de tres años están diciendo lo mismo. Que la maestra los tocaba, los manoseaba en el baño, o en grupo”, resaltó el padre y dijo que era imposible que los nenes se inventen semejante aberrasidad.

“Nadie se animaba a hablar. Les hicieron firmar un convenio de silencio a todos los profesores”, concluyó el hombre.