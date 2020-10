A dos meses del asesinato de su esposa Ramona Mercedes Fernández, en manos de un "asesino al volante" que la atropelló y huyó en la localidad bonaerense de Florencio Varela, Victor Ayala se encandenó esta mañana en el Juzgado de Garantías N°5 en una huelga de hambre para exigir justicia por la mujer de 48 años y la efectiva detención del acusado.

"Queremos que el juez se dé cuenta que el asesino de mi mujer no puede estar en la calle, libre y tranquilo. De acá, no me pienso mover hasta que él no se presente y me dé la seguridad de que el asesino va a estar en la cárcel", cuenta el viudo en un video al que tuvo acceso Crónica.

Este pedido de justicia se suma a las protestas en las calles y escraches a un reconocido country de la zona donde se escondió el responsable del hecho, un joven de 18 años, identificado como Victor Agustín Leguizamón, hijo de un importante abogado dueño de una cadena de bazares.

.

La lucha y el dolor de la familia de Ramona comenzó el pasado 8 de agosto, cerca de las 19.30, en intersección de la Ruta 36 y San José, cuando la mujer de 48 años se retiró de su vivienda e iba a la casa de una vecina, ubicada a escasos 100 metros de su domicilio, donde trabajaba. Sin embargo, cuando cruzaba, con semáforo a favor, un Chevrolet Agile la embistió, y producto del impacto, su cuerpo se estrelló contra el asfalto a los 20 metros.

El automovilista, Leguizamón, no detuvo su marcha, mientras Fernández agonizaba. "Este tipo fue a su casa, y luego se presentó en la comisaría 3ª de Florencio Varela, con su papá y su abogado. Pero a los pocos minutos se retiró, como si nada hubiese pasado", señaló Pablo.

Leguizamón ni fue detenido, a pesar de que los familiares presentaron pruebas suficientes.

Ramona tenía un hijo de 9 años y acababa de reencontrarse con otra de 26.

“Estábamos pasando el mejor momento de nuestras vidas, ella estaba conociendo a su nueva familia y era feliz”, detalló el hombre. Es que pocas semanas antes del accidente, la víctima se había reencontrado con su hija mayor, luego de 26 años, y supo que tenía cuatro nietos. Ayala reconoció: "Era un momento único, y este asesino le arrebató todos los sueños".