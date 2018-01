Un dirigente de la UOCRA de Bahía Blanca que se encontraba prófugo desde el pasado 11 de enero en el marco de la causa por la cual se encuentran detenidos otros 13 gremialistas, entre ellos el ex secretario general regional del gremio, Humberto Monteros, se presentó ante la Justicia y quedó detenido.



Se trata de Roberto Sabino Ríos, de 42 años, quien se presentó pasadas las 10 del lunes en la sede de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos a cargo de Gustavo Zorzano, en el marco de la causa que investiga presunta asociación ilícita y extorsión, y que ya tiene a otros 13 dirigentes del gremio detenidos.



Fuentes judiciales señalaron que "una vez que se dirigió a la Unidad Fiscal a cargo de Zorzano, el dirigente quedó detenido por lo que fue trasladado por personal policial para que se lleven a cabo distintas diligencias como revisación médica y toma de huellas dactilares, entre otros" procedimientos. "En las próximas horas el dirigente gremial deberá volver a sede de Fiscalía en el marco de la declaración indagatoria", agregaron. Los voceros comentaron que "Ríos era el último de los dirigentes de la UOCRA que se encontraba prófugo en el marco de la causa por asociación ilícita y extorsión por lo que son ahora 14 los detenidos".



El pasado viernes se había difundido en los medios locales un video grabado por Ríos en el que aseguraba que la acusación en su contra era "falaz". "Acabo de enterarme que soy el hombre más buscado de la Argentina por estar involucrado en una megacausa, de la cual se desprende de todo esto que la acusación es totalmente falaz", había expresado Ríos en la filmación hecha desde la clandestinidad.



El dirigente había expresado en el video que la acusación en su contra "está basada en la declaración de Francisco 'el Chucky González' y de los que fueron de la lista roja y negra de los cuales se pasaron al otro gremio que dice llamarse el Sitraic".



En el expediente figuran declaraciones de dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Siatraic) en contra de González y el resto de los dirigentes de la Uocra por presuntos aprietes en el marco de una interna en la conducción del gremio. "Esa banda es la que me denuncia a mí y no tienen más que eso", agregó el dirigente prófugo en referencia al Sitraic.



En el video, Ríos también dijo que el fiscal Zorzano "lo único" que le "garantiza" es "una celda en la Unidad 4". "Yo quiero que se me garanticen mis derechos y no pasar con el ridículo de tener una 'pelela' en la cabeza, un chaleco antibalas e ir directamente al penal sin tener la oportunidad a réplica", dijo el gremialista.

Detenidos



Con la presentación de Ríos ante la Justicia son 14 los dirigentes del gremio de la construcción detenidos en el marco de la causa que investiga Zorzano.



El pasado 11 de enero, durante un mega procedimiento que incluyó varios allanamientos, Monteros y su ex adjunto, José Burgos, quedaron detenidos bajo la acusación de encabezar una asociación ilícita que extorsionaba a empresarios de la construcción.



Al momento de ser apresado, Monteros, ex secretario general del gremio, tenía en su poder más de 5 millones de pesos, 100 mil dólares, armas y drogas.



En el marco de la causa también fueron detenidos Pablo David Gutiérrez, Mario González, Raúl Erbin, Sergio Vázquez, Walter Paiz, Nelson Damián Cabrera, Carlos Carrillo, David Muñoz, Aníbal Aranda, Guillermo Molina y Sebastián Canales.