Lorenzo Heffner, intendente de Villa Bermejito, Chaco, se entregó a la Justicia luego de pasar el fin de semana prófugo de la justicia. El político electo de Cambiemos está investigado por presunto lavado de dinero.

Gendarmería, durante el allanamiento realizado la semana pasada en su vivienda, secuestró 2 millones de pesos ocultos en bolsas escondidas en el cielo raso de su vivienda, y un tercer millón en una caja fuerte. Además hallaron diez diez autos y camiones pertenecientes a Heffner.

El jefe comunal no es el único involucrado por lavado de dinero. Su ex secretario de Gobierno del municipio José Hipperdinger también está implicado: el ex maestro rural tenía más de 21 autos de alta gama a su nombre y también a nombre de sus familiares.

Por este motivo también se investiga a Rosana Giménez (ahora ex presidenta del Concejo Deliberante, esposa de Hipperdinger y cuñada de Heffner) y Adrián Hipperdinger (hijo de José y Giménez).

El juez federal Aldo Alurralde había librado el último viernes una orden de detención para el intendente de Cambiemos y su ex funcionario, pero Gendarmería Nacional no pudo dar con ellos y en consecuencia el magistrado los declaró prófugos de la Justicia.