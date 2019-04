Una persona fue detenida por golpear y dejar en coma a un joven de 28 años a la salida de un boliche en la localidad bonaerense de Los Polvorines.

La víctima es Sergio Correa, quien fue golpeado la madrugada del sábado en la disco Camelot, situada en avenida Presidente Perón y Darregueira.

La carátula de la causa es "lesiones graves" y la denuncia fue realizada por el padre de Correa, llamado Ángel, quien aseguró que su hijo "fue golpeado por dos personas de seguridad del boliche y dos personas más, que lo dejaron inconsciente".

El joven fue derivado Hospital de Trauma de Pablo Nogués con "traumatismo grave de cráneo" y "pronóstico reservado", y dos empleados de seguridad del boliche de 19 y 23 años fueron "notificados de la formación de la causa y liberados", al igual que otra persona de 26 años. Asimismo, un joven de 22 años, considerado como la última persona que agrediera con golpe de puño a Correa, permanece detenido a disposición de la UFI 23, departamento judicial San Martin.

"El responsable de esto debe tener el castigo merecido. Le pegaron brutalmente, se equivocaron de persona y lo sacaron a las piñas a él", dijo Ángel a Crónica HD.

Sobre la salud de su hijo, manifestó que "Sergio está muy grave, esperemos que evolucione pronto. Sufrió muchos golpes en la cabeza".

"Del boliche no me dieron información alguna. Pregunté por el dueño del lugar, que lo conozco, pero no me dijeron nada. Quiero que se hagan responsable por lo que le hicieron a mi hijo", concluyó el hombre.