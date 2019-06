Un hombre fue hallado asesinado en el interior de un auto prendido fuego y abandonado en un basural de la ciudad de Bahía Blanca y los investigadores sospechan de tres personas con las que se reunió para mantener un encuentro sexual, quienes lo habrían atacado para robarle, informaron fuentes judiciales y policiales.



El hallazgo se produjo el día martes en Belizario Roldán al 2500, donde fue encontrado un auto Fiat Uno, patente ICF-783, prendido fuego con un cadáver en su interior.



Según informó en una conferencia de prensa el fiscal a cargo de la causa, Jorge Veigo, el cuerpo es de un hombre, de entre 44 y 45 años, que no murió a raíz del fuego sino que fue golpeado y asfixiado previamente.

Personal policial trabaja en la zona para resolver el ilícito.

"Todo indica que el cuerpo hallado es del propietario del auto", agregó el fiscal, quien dijo que la víctima fue captada por cámaras de la ciudad cuando ingresaba ayer a Bahía Blanca a bordo del vehículo.



"Según la autopsia, tiene un golpe en la cabeza que no le produjo la muerte y murió por asfixia", detalló Veigo.



¿Cómo encontraron el cuerpo?



El representante del Ministerio Público explicó que el cuerpo estaba en el asiento trasero del Fiat, con la cabeza hacia el lado del acompañante y los pies hacia el baúl



Si bien el fiscal no aportó detalles de la investigación y aclaró que no descarta ninguna hipótesis, otras fuentes de la pesquisa dijeron que se investiga a tres personas que habrían mantenido un encuentro previo con la víctima.



Es que, según declaró en las últimas horas un testigo de identidad reservada, la víctima se había contactado por Facebook con tres personas -un hombre de 38 años, una joven de 20 y un menor de edad- para mantener un encuentro sexual en una vivienda situada en la calle Brasil, de esa ciudad, dijeron los voceros.



Siempre en base a ese testimonio, una vez allí el hombre fue golpeado y atado de pies y manos, tras lo cual lo asfixiaron.



Acto seguido, uno de los atacantes se dirigió a una estación de servicio situada en avenida Buenos Aires y Don Bosco, donde compró un bidón de combustible.

El cuerpo de la victima fue cargado en la parte trasera de su propio auto, que fue llevado hasta el basural y prendido fuego, añadieron los voceros.



Los pesquisas pudieron determinar que al hombre asesinado le robaron dos cuchillas, la batería del auto, 5000 pesos y un celular Samsung J7.



Por el hecho, se dispusieron numerosos allanamientos y se analizaban las imágenes de cámaras de la ciudad en busca de evidencias para atrapar a los atacantes.