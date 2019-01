El joven detenido en el partido bonaerense de Avellaneda acusado de participar del asalto en el que fue herido un turista sueco en Monserrat, se negó este viernes a declarar ante la Justicia y seguirá preso, imputado de robo con armas agravado por lesiones, informaron fuentes judiciales.

En tanto, Ana Ferrer, la vecina que lo ayudó en el ataque, contó que mientras Christoffer Persson (36) y su esposa María cenaban con ella para despedirse previo a su regreso a Suecia, recibieron la noticia de la detención del sospechoso.

"Estábamos cenado cuando nos avisaron de la Policía sobre la detención de uno de los presuntos asaltantes. Me pone bien que se investigue a fondo para atraparlos y que ésto no le pase a otro", manifestó Ferrer. "Ellos no sienten bronca por la Argentina, sienten que a pesar de la situación horrible que pasaron se llevan mucho cariño de las personas, entre médicos, enfermeros, policías y vecinos que lo apoyaron en todo momento en el hospital Argerich", agregó.

"Son dos personas muy maravillosas que hoy se van a su país pero me dejaron en claro que van a volver pronto porque los han tratado de maravillas. Christoffer dice que no les cambia la vida estar sin una pierna y que solo le importa que no le pase a otras personas lo que le pasó a él", concluyó la vecina.