Alejandro Saleh, el remisero de que mató a una joven de 23 años en la La Plata. Fue imputado de "homicidio criminis causa", es decir que mató para ocultar otro delito, que tiene como pena la prisión perpetua.

El fiscal Juan Menucci, titular de la UFI Nº 5 de La Plata, a cargo de la investigación del caso, recibió los resultados preliminares de la autopsia: de acuerdo al informe forense, la joven recibió varios golpes en la cabeza con un elemento contundente y tenía heridas en los brazos, que pudieron producirse como parte de un movimiento defensivo mientras era golpeada.

Se negó a declarar. Tenía un pasado vinculado al delito

En este caso pensaba robar en una casa que creyó que estaba vacía, la se sus pasajeros de confianza, pero estaba la hija de ellos, Ayelén Arredondo, quien podía reconocerlo.

Este hombre buscaba contactar mujeres por las redes. "Deseo entablar una hermosa relación de amor con dama acorde a mi edad. Preferentemente morena de labios gruesos. Lo único que garantizo es amor", escribió en Facebook Saleh, de 55 años, 45 días quedó detenido acusado de asesinato.

Saleh llevó el sábado al matrimonio a la unidad penal 42 de Florencio Varela que iban a ver a su hijo con "cuatro horas de espera", según lo pactado. Las lleaves de la casa quedaron en el asiento trasero. El hombre vio la portunidad de robar la casa, tenía el tiempo y la forma de ingresar. Parecía sencillo y sin riegos. Saleh entró al departamento donde viven Ernesto Arredondo y su esposa, Stella Maris Maciel, en 75 entre 21 y 22, del barrio Altos de San Lorenzo. Pero lo que no calculó es que estaba la hija del matrimonio. La chica de 23 años estaba recostada en un sillón.

Según sospechan los investigadores la mató para que no pudiera reconocerlos. Ella intentó resistirse de los golpes, así lo señalan las marcas de defensas en sus barzos.

Primero la mató a golpés y luego encontró los 8.000 pesos, todo habría sido en 15 minutos según pudieron determinar los investigadores.

El auto lo había dejado a cinco cuadras. Un comerciante que estaba por abrir el local cerca de la esquina de 75 y 21 vio salir a un hombre encapuchado, en "actitud extraña" del interior de la vivienda.