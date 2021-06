Una mujer de 43 años del departamento de Choya en Santiago del Estero, golpeó a su pareja y le arrojó su ropa a la calle luego que este se negara a ir a comprar una garrafa cuando ella estaba cocinando y se había quedado sin.

El hecho ocurrió en el barrio 50 Viviendas de la ciudad de Frías y fue denunciado por el hombre en la sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia Nº 3, por el delito de lesiones.

Según contó, la mujer estaba realizando los quehaceres domésticos, cuando se le acabó el gas de la garrafa, por lo que recurrió a su concubino —de la misma edad— y le pidió que vaya a comprar una en un comercio de las inmediaciones. Sin embargo, este se negó con la justificación de que no tenía dinero. Fue ahí cuando comenzaron las agresiones verbales que también llegaron a ser físicas: “Vago de m…, no aportas nada en la casa”. Seguidamente, en medio del ataque verbal, la mujer le propinó puntapiés en la pierna izquierda y golpes de puño en distintas partes del cuerpo. No obstante, le arrojó la ropa a la calle, y al ataque también se sumó la suegra, quien lo insultó y trató de agredirlo.

Además, el denunciante contó que convive con la mujer desde hace casi dos décadas con la que tienen en común tres hijos de 19, 15 y 9 años. En este sentido, develó que durante su concubinato, ella siempre se mostró agresiva con él, tanto verbal como físicamente, en varias ocasiones.

El hombre calificó como un “infierno” la vida que vivió en pareja con su concubina porque tuvo que soportar “humillaciones” delante de sus hijos y de otros familiares, hasta de su suegra, quien vive con ellos.

El hecho fue informado a la representante del Ministerio Público Fiscal de la Circunscripción Choya y Guasayán, Dra. Natalia Simoes, quien ordenó que se le reciba la denuncia y sea caratulada como lesiones, además de documentar con fotografías las heridas sufridas durante el presunto ataque.

Asimismo, la funcionaria judicial ordenó que se realizara un informe socio-ambiental en la casa de la mujer denunciada y en el vecindario.

