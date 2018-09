Juan Martín Carleris (25), el joven que está detenido por el crimen de su pareja Natalia Samaniego (22), quien fue hallado desvanecido, intoxicado con psicofármacos, está internado, fuera de peligro, en el hospital Madariaga. Se esperaba que pronto fuera indagado por el juez de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo.

El sospechoso es chaqueño. En su cuenta en Facebook se presenta como ex jugador de Chaco For Ever, tatuador y fan de Guns NRoses. En Posadas, declararon vecinos, aparentemente vivía de changas. Juan Martín estuvo activo en su cuenta de Facebook hasta la noche del sábado 8 de septiembre.

A las 22.56 de ese día compartió una última publicación de un amigo "mi infancia en cinco fotos", que hace referencia a golosinas que estaban de moda años atrás. Trece minutos antes, a las 22.41 compartió un capítulo completo de "La Taberna de Moe". Tiene una segunda cuenta en la red social con el mismo nombre en la que estuvo activo hasta 2016, donde subió videos de su tema preferido de la banda Guns NRoses, "Perfect crime".

Por el olor que salía del monoabiente en el que vivía con la víctima en Posadas, Misiones, la policía descubrió que el cuerpo de la mujer dentro de la heladera.