Un hombre de 41 años se salvó su vida de milagro tras un ataque de motochorros armados, quienes le dispararon cinco veces y lo hirieron en una mano en un asalto ocurrido City Bell, partido de La Plata.

"Por suerte, la puedo estar contando. Pero fue brava", contó Cristian Alejandro Catini al diario El Día.

.

Todo ocurrió la noche del último martes en la zona de 27 y 472, cuando Cristian volvía hacia a su casa luego de comprar un medicamento para su hijo.

"Eran las 12 de la noche y como mi hijo de 11 años tuvo un ataque de asma, decidí ir a una farmacia a buscarle un corticoide", recordó el vecino.

Cristian salió con su moto, pero como no pudo arrancarla y decidió irse en bicicleta. Cuando regresó dos hombres a bordo de una moto Honda Titán de color negro se aparecieron en su camino.

Ambos lo increparon y lo amenazaron con un arma para que les entregue dinero. "Me encararon y atiné a frenar mi bici. De inmediato, el que manejaba la moto se levantó la ropa y me mostró que tenía un arma de fuego. Y el que iba en el asiento trasero, se bajó rápido", relató.

.

Catini le lanzó un golpe de puño al asaltante que tenía más cerca y su cómplice le indicó que disparara.

"Me subí a la vereda y cuando se me vino encima le tiré una piña. Pero le dijo al compañero 'matalo, matalo, que se me paró de manos'. Y el que estaba armado realizó cinco tiros", señaló Cristian.

Cayó directo al suelo y fue asistido por vecinos que oyeron los disparos. Un tiro pegó en la muñeca izquierda de la víctima, mientras que "otros tres pegaron en un árbol grueso y el restante se perdió en el aire".

Tras el ataque los delincuentes huyeron bordo de su moto y continúan prófugos.