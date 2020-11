Con el aporte de las cámaras del Anillo Digital, la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre que circulaba sobre la avenida General Paz a bordo de un auto robado y documentación falsificada.

El hecho se registró cuando la División Anillo Digital, a través del Sistema Ulra IP, detectó a la altura de Villa Lugano, a un Peugeot 207 que portaba patente original cuando a ese dominio correspondía un duplicado.

Inmediatamente personal de esa división consultó al Sistema de Antecedentes Policiales, que corroboró que había una Gestión de Actuación Policial (GAP) caratulada “hurto de chapa patente” del 11 de marzo último, a solicitud de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 15, a cargo de la Dra. Mariana Fernanda García, secretaría única de la Dra. Laplana, labrada en la Comisaría Vecinal 8B de la Policía de la Ciudad.

A través del seguimiento en tiempo real por las cámaras, personal de la División Anillo Digital interceptó al auto en cuestión en General Paz y Concordia, en Villa Devoto, sentido Río de la Plata.

El auto robado era un Peugeot 207.

Al pedirle identificación dio un nombre, por el cual el Sistema de Antecedentes señaló que no contaba con impedimentos. Al proceder a la revisión del auto, los oficiales constataron que los números de chasis y motor no correspondían a la patente que llevaba puesta el vehículo, sino que pertenecía a otro Peugeot 207, con pedido de secuestro activo por “robo automotor” del 18 de marzo de este año, a solicitud de la UFI 1 de Esteban Echeverría.

Los policías también dejaron constancia que la cédula verde no correspondía con el número de control y ni con los de dominio, motor y chasis. Mientras el personal policial realizaba la verificación de todos los datos, al observar detenidamente el DNI que mostró el involucrado, se percató que no era el de la foto, por lo cual se le consultó nuevamente su filiación, admitiendo que el DNI que aportó era de su hermano y que el suyo propio no lo tenía.

En consulta a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 2, a cargo del Dr. Carlos Rívolo, secretaría única del Dr. Fontenla, no dio trámite de flagrancia, por lo cual se consultó al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, secretaría 13, a cargo del Dr. Martín Smietniansky, que dispuso la detención del conductor por los cargos de falsificación de documento público/privado y encubrimiento, su traslado a la Comisaría Vecinal 11B de la Policía de la Ciudad, el secuestro del vehículo, cédula verde y las chapas patentes, y el traslado del auto a la playa judicial Lastra.