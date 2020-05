Un hombre quedó detenido e imputado por intentar asesinar a golpes y con un cuchillo a su ex mujer, quien se arrojó desde el segundo piso de la casa en la que se encontraban para escapar del atacante, en la ciudad chubutense de Puerto Madryn.



De acuerdo al Ministerio Público Fiscal (MPF) de dicha ciudad del Chubut, el acusado le habría dicho: "Si no sos para mí, te voy a matar".



El hecho ocurrió la noche del domingo en una casa abandonada situada en la calle Rawson al 500, frente al mar, en Puerto Madryn, hasta donde la víctima fue a retirar sus pertenencias ya que su ex pareja, identificada como Eduardo Fontalba, la había agredido.



Según la imputación que formuló esta mañana el fiscal de la causa, Jorge Bugueño, la mujer fue golpeada nuevamente por el hombre, quien además de amenazarla verbalmente la tomó del cabello y le pegó en el rostro.



Siempre en base a la acusación del MPF, el agresor tomó un cuchillo y cuando se disponía a clavárselo a la víctima, ésta se arrojó a la calle desde el segundo piso y pidió auxilio a un vecino.



Poco después arribó al lugar personal policial que detuvo a Fontalba, mientras que la mujer fue internada en un hospital de la zona donde los médicos constataron que presentaba hematomas, escoriaciones, un edema en los labios y fractura de maxilar.



El MPF indicó que durante la audiencia de hoy, el fiscal imputó a Fontalba de tentativa de femicidio, delito que prevé penas de entre 10 y 15 años de prisión.

