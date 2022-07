El caso Sebastián Villa sigue sumando capítulos. Es que el delantero de Boca no solo se declaró "inocente" de la denuncia de abuso sexual que le hizo su exnovia Tamara Doldan, sino que además la denunció por "falso testimonio".

“En fecha 13 de mayo de 2022 Rocío Tamara Doldan efectuó una falsa denuncia contra mi persona y el día 16 de ese mes y año declaró bajo juramento de ley, propiciando falso testimonio agravado” establece la demanda que presentó el xeneize presentó ante la Justicia.

Tamara Doldan, la expareja de Villa que lo denunció por "abuso sexual con acceso carnal".

Además, la defensa del futbolista solicitó el cambio de fiscalía. La presentación fue hecha en el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, donde los abogados del delantero solicitaron que la causa tramite “en una Unidad Funcional de Investigación independiente a la número 3 de Esteban Echeverría”, ya que según ellos, “se ha actuado con falta de objetividad fiscal”. Actualmente, es Vanesa González quien tiene las actuaciones a su cargo.

En el documento, el futbolista admitió el vínculo y la relación que mantenía con la denunciante pero negó de manera insistente que haya sido violación, ya que sostuvo que tuvieron “relaciones sexuales plenamente consentidas por ambos”.

.

Respecto a los supuestos mensajes de Instagram que la joven presentó, Villa sostuvo que dicha cuenta no está verifcada y que la desconoce como propia: “No es patriarcado versus feminismo, no es una grieta, no es ventajismo indiscriminado a cualquier precio, es igualdad de condiciones y lamentablemente yo no las tuve”, asegura el jugador en el escrito.

“Fui juzgado por cierta opinión publica que, a la ligera, tomó esta situación tan delicada poniéndome en un lugar que no era el correcto. Mejor dicho se ha hecho un escarnio público de mi persona, por ser conocido, por tener una actividad laboral digna como es la profesión de futbolista que me hace conocido en la sociedad”, agrega.

Qué declaró Sebastián Villa ante la Justicia

Antes de denunciar a Doldán, Villa fue indagado por la fiscal González durante tres horas, donde se declaró inocente del delito del que se lo imputa. Además, el futbolista dio detalles de lo que sucedió en la habitación de su casa situada en un country de la localidad bonaerense de Canning, donde estuvo con Tamara, la noche del 26 de junio de 2021.

En esa línea, Martín Apolo, abogado de Villa, en declaraciones con Radio La Red AM910, aseguró que tras la declaración de Sebastián "se presentó una denuncia contra la denunciante por los delitos de falsa denuncia y falso testimonio agravado en perjuicio del inculpado".

Por otra parte, el abogado de Tamara Doldan, Roberto Castillo también se refirió a la denuncia del colombiano contra su clienta, y afirmó que “la declaración de Villa fue contradictoria".

"La fiscalía entiende que los elementos que tenemos son extremadamente contundentes. Creo que van a tratar de cambiar a la fiscal”, sostuvo el letrado.

En ese contexto, aseguró: “Para perseguir que es una falsa denuncia hay que tener sobrados elementos y me parece que no es procedente y fuera de tiempo”.