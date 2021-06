Se eleva a juicio oral la causa que investiga a Sebastián Villa, futbolista colombiano de Boca Juniors, por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés, según lo confirmó la Cámara Penal de Lomas de Zamora.



El expediente había sido elevado a juicio por Javier Maffucci Moore, juez de Garantías de Lomas de Zamora, el 4 de junio pasado y la Cámara se expidió este miércoles tras la apelación del abogado Martín Apolo, defensor del futbolista.



Villa enfrenta la acusación por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas coactivas, por los hechos ocurridos el lunes 27 de abril de 2020 en la casa que compartían en el barrio privado Saint Thomas, de la localidad bonaerense de Canning.

Sebastián Villa tiene contrato con Boca hasta el 30 de junio de 2023, con una cláusula de rescisión de 30 millones de dólares. (Diario Panorama)



Verónica Pérez, quien está a cargo de la UFI 3 de Esteban Echeverría, había solicitado la elevación a juicio oral del caso el pasado 15 de marzo, por la "probabilidad positiva" de que efectivamente se hubiera concretado la agresión del futbolista colombiano a su exnovia.



La defensa del delantero de Boca, quien no confirmó si apelará ante el Tribunal de Casación Penal, estimó según fuentes, que el juicio podría concretarse el año próximo, debido a que "está en curso una instrucción suplementaria con pericias", mientras que ratificaron que "ello no impedirá que el futbolista siga con sus actividades deportivas".



En la mañana de este miércoles, Villa fue titular en el equipo de Boca que derrotó en un partido amistoso a Atlético Tucumán por 3-0.

La denuncia contra Sebastián Villa por violencia de género

El futbolista de 25 años fue denunciado por violencia de género ante la UFI 3 de Esteban Echeverría el 28 de abril de 2020 por su expareja, de 26 años, también colombiana y quien actualmente reside en la ciudad de Medellín.

Daniela Cortés denunció a Sebastián Villa por violencia de género en 2020.

"Ese día no fue la primera vez que me golpeó, sufrí violencia muchas veces, pero me decidí a hablar por las amenazas. Por eso primero lo publiqué y después lo seguí en la Justicia. Una vez que lo hice publico, él supo que no podía hacernos nada, mi familia está en Colombia y allá Sebastián tiene muchos vínculos, eso me preocupaba", explicó anteriormente a Crónica.com.ar Cortés, la ex pareja de Villa.

“Ese día no fue la primera vez que me golpeó, sufrí violencia muchas veces"

Daniela Cortés denunció por violencia de género al futbolista que fue su pareja durante dos años y medio. La mujer decidió mostrar en las redes sociales las pruebas de los golpes, “para proteger a su familia y a su hija” de las amenazas que el futbolista le habría hecho para que no lo abandone.

