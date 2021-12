Un grupo de casi veinte familias se reunió este miércoles en la puerta del predio de la Federación de Pato. Según manifestaron a Crónica HD, ellos alquilan este lugar desde hace más de una década para tener a sus caballos. Sin embargo, les dijeron que a partir del 1° de noviembre debían desalojar el lugar, motivo por el que decidieron recurrir a la justicia que aún no se expidió con una medida de amparo.

Los dueños asisten al lugar a darles de comer a los animales todos los días, incluso más de una vez por jornada. Pese a ello, hace cuatro días no los dejan entrar y mantienen a 30 equinos como rehenes para obligarlos a que firmen un contrato.

“El día domingo cuando venimos a dar de comer no se nos permitió entrar y se nos presentó un contrato que no se ajusta a derecho y está siendo examinado por el abogado que nos representa”, aseguró uno de los damnificados a Crónica.

El drama de los damnificados por recuperar a sus caballos

Más allá de que no los dejan pasar a ver a sus propios caballos, los dueños están preocupados por las condiciones en las que los mantienen cautivos.

“Desde acá no los llegamos a ver porque los metieron en un potrero de 7 hectáreas que la Federación tiene atrás y en un lugar donde hay un yuyo peligroso que se llama chamico que si los animales tienen hambre van a comer eso”, agregó uno de los denunciantes.

Otro de los propietarios aseguró que no son animales de competición y que no se dedican a la compra venta sino que son mascotas, parte de la familia.

“A nosotros la parte afectiva es lo que más nos interesa. No nos dedicamos a comprar y vender caballos, es una recreación. Hace más de 10 años que tenemos los caballos en condiciones. Hoy he estado muy preocupado porque no les podemos dar de comer y ni darles agua en calidad suficiente. Les damos fardos de alfalfa, invertimos plata en los caballos. Nosotros no los descuidamos estaban todos en condiciones hasta el domingo a las 12 que ya no se nos permitió ingresar más al predio”, sentenció preocupado.