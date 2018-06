“Ayúdenme, ya me violó y ahora me quiere ahorcar” fue el grito desesperado de una mujer secuestrada por su ex. El agresor la tuvo cautiva durante todo un día en una casa del partido bonanerense de Pilar. Hacía un día que los padres de la mujer de 30 años no tenían noticias de ella e hicieron la denuncia.

Así fue como llegó el primer patrullero hasta una casa de Los Tilos, en La Lonja . Golpearon la puerta varios minutos hasta que un hombre se asomó por la ventana. Se negaba a salir pero en ese momento los policías también escucharon los gritos de la víctima, alertando que la querían asesinar.

“De inmediato procedimos a entrar, y a liberar a la mujer, además de detener al hombre. A simple vista se observó desorden en el lugar, charcos de sangre en el piso, colchón y paredes, y se constata que el sujeto tenía preparado en un tirante dos cables con nudos para ahorcar a la mujer”, informaron fuentes policiales