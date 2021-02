La madre de la joven venezolana abusada en un local del barrio porteño de Balvanera aseguró esta noche que sintió “mucha alegría” cuando se enteró de que iban a detener al acusado de haber cometido la violación, y afirmó que “lastimosamente” la jueza a cargo de la causa “no hizo su trabajo”, al haberle concedido la libertad.



“Antes de ver las imágenes (de la detención de Irineo Humberto Garzón Martínez) recibí una llamada y fue muy alentador para mí, de verdad que sentí mucha alegría”, dijo esta noche Thays, madre de la víctima, a Telefé Noticias.



Consultada acerca de que si tenía dudas sobre el accionar de la Justicia, la mujer señaló “que siempre hubo personas de ese entorno”, que le dieron aliento y le aseguraron que tenían “bases para esclarecer todo esto”.

Luego se refirió a la jueza, que le concedió la libertad a Garzón Martínez (35) tras procesarlo, y aseguró que “lastimosamente ella no hizo su trabajo, lo hicieron otros”.“Debiste Karina Zucconi hacer tu trabajo, hacerlo bien (…) parto de que el que no sabe hacer su trabajo, no debe estar en donde está, perdóname pero es lo que yo pienso”, expresó la mujer.Por último, se refirió a su hija y dijo que “es muy difícil que una persona en pocos días se recupere, es duro, es fuerte pasar por una violación” y “aún a ella le cuesta hacer lo que hacía antes”.