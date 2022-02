El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, afirmó este martes por la mañana que están "buscando de manera incansable” a los autores del asesinato del empresario Rolando Omar Villafañe (61), que tuvo lugar el lunes en la madrugada en la localidad bonaerense de Caseros en el marco de un intento de robo.

En ese sentido, Berni dijo “estar seguro” de que los homicidas “deberían estar presos por crímenes que cometieron antes”.



“Los estamos buscando de manera incansable. Estamos orientados. Obviamente los tiempos de la justicia no son los tiempos que pretendemos nosotros, pero le podemos asegurar que desde la Policía de la Provincia de Buenos Aires estamos haciendo todos los esfuerzos para dar con estos delincuentes”, explicó el ministro.

.

Además, Berni dijo no tener” pero aseguró: “Cuando los encontremos, nos vamos a encontrar con un denominador común, el cual consiste en queEs un flagelo que afecta permanentemente al sistema de seguridad de la provincia de Buenos Aires”.En tanto, el ministro provincialya que dijo que no era su intención " atentar contra una investigación en curso”.“Después de que los detengamos no tengo problemas de dar datos específicos sobre el hecho. Estamos completamente comprometidos en detener a los delincuentes estos”, concluyó Berni en declaraciones a radio Mitre.

.

Cómo fue el asesinato del empresario de Caseros

El empresario dueño de una fábrica algodonera, fue asesinado el lunes a la madrugada, de al menos un tiro en el abdomen tras resistirse a un presunto intento de robo en Caseros.

El hecho ocurrió sobre Angel Pini 5445, entre Pringles y Alzaga, en Tres de Febrero, donde funciona la empresa de la víctima.

El yerno de Rolando fue quien lo encontró tirado en la puerta de la fábrica "Villafer", con sangre en el abdomen. El cuerpo de la víctima estaba junto a su camioneta, una Ford Ranger de color azul, la cual se supone los delincuentes habrían intentado robarle.

Inmediatamente, el familiar de Villafañe llamó a la Policía, y lo trasladó de urgencia en su auto particular a la clínica Trinidad de Ramos Mejía, donde murió en el quirófano tras un paro cardiorrespiratorio por los disparos que recibió.