Paula Sánchez Frega tras sufrir que se difundieran videos íntimos, logró que su caso llegue a juicio. El video se hizo viral y sacarlo de la red es muy complicado.

Su ex pareja, el tatuador Patricio Pioli, estará en el banquillo de los acusados, ya que la causa ya fue elevada a juicio. Pero él siguió hablando de ella de manera publica dijo que había sido abusada por su abuelo en la infancia, entre otra intimidades, en iun progama de radio.

“Luego de la violencia que ejerció hacia mi persona vía redes sociales, Pioli contó en un medio audiovisual que la primera vez que tuvimos relaciones sexuales estaba empastillada y que prácticamente ni me di cuenta. Él admitió que había tenido sexo conmigo sin mi consentimiento. En otras palabras, contó cómo me violó”, señaló Paula a Infobae, quien sufre estrés postraumático, ansiedad, ataques de pánico e insomnio.

.

“En uno de los primeros audios que me envió cuando habíamos cortado me dijo que me iba a hundir y destrozar la vida, y creo que con estas cosas lo está consiguiendo”, sostuvo la chica nacida en La Rioja.

Por lo que dijo en la entrevista, el abogado de Paula realizó una presentación judicial.

El tatuador se encuentra con prisión domiciliaria y acusado del delito de coacción y lesiones leves. El debate oral será a partir del 22 de abril, pero Paula no estará presente, no quiere ser revictimizada.