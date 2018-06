Una vecina declaró en el juicio a Nahir Galarza por el crimen de su ex novio Fernando Pastorizzo, cometido en diciembre pasado en Gualeguaychú, que la víctima había sido agresiva con la acusada y que la madrugada del hecho lo vio a él con un arma de fuego, por lo que las querellas pidieron que la imputen por falso testimonio.

Una fuente del proceso judicial informó que en la audiencia también declararon como testigos dos jóvenes vinculados a la sospechosa y dos peritos oficiales en Comunicaciones.

De acuerdo al informante, la vecina María Inés Correa declaró sobre varios incidentes previos al crimen ocurridos en la puerta de su casa, a metros del domicilio de Galarza (19), y que, según ella, involucraron a la joven y a Pastorizzo (20).

La testigo describió que en esas ocasiones ella se despertó por los gritos de la pareja y que vio cómo el muchacho se comportó de manera agresiva con la ahora acusada. La vecina también se refirió a que la madrugada del crimen, entre las 4.30 y las 5, volvió a escuchar ruidos y por la ventana alcanzó a ver a Pastorizzo con un arma de fuego encima y que obligó a Galarza a subir a la moto en la que se fueron del lugar.

Según la investigación, el crimen de Pastorizzo fue cometido entre las 5.10 y las 5.15, en base al testimonio de un remisero que vio a la víctima baleada en el suelo y a los datos del GPS del vehículo de alquiler.

Tras la declaración de esta vecina, los abogados querellantes Roberto Virué y Juan Carlos Peragallo solicitaron al tribunal que la impute de falso testimonio por considerar que incurrió en una serie de contradicciones, cuestión que será resuelta por los jueces al momento de dar a conocer su fallo.



Declararon los supuestos "novios" de Nahir

Luego declaró Joaquín Osorio Cadot (19), quien contó que conoció a Pastorizzo y también a la acusada, con quien mantuvo relaciones sexuales desde 2016 hasta aproximadamente un mes antes del crimen.

Este testigo declaró que la madrugada del asesinato, cerca de las 5.40, él vio a Galarza entrar a su casa con “una sonrisa extraña, media burlona” y que llevaba algo en la mano que no pudo precisar con exactitud, explicó la fuente consultada.

Osorio, también se refirió a Nahir y deslizó que "si le gustabas podías tener relaciones sexuales con ella, no había problema”. A su vez, negó que hayan tenido un noviazgo formal y describió a la imputada como “una chica muy tranquila que no le hacía mal a nadie”.

A su turno, el testigo Rafael de Stefano (19) declaró que él tuvo sexo con Galarza una sola vez, que eran "amigos con derecho a roce" y que en Navidad la notó “extraña” pero que ella no le quiso decir qué le pasaba, y que esa fue la última vez que la vio.

Con respecto al asesinato de Pastorizzo, declaró: "Me enteré por los medios y no lo podía creer. Después vi una publicación de ella en Instagram donde subió una foto con Fernando y no entendía nada. La foto estaba acompañada de una frase con un mensaje de amor", destacó.

Por último declararon ante los jueces Mauricio Derudi, Arturo Exequiel Dumón y Alicia Vivian un perito de la Procuración General de Entre Ríos y otro de Gendarmería Nacional que analizaron el contenido de los respectivos celulares de Galarza y Pastorizzo.

El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 8.30, cuando está citados a declarar peritos en Balística, Medicina Forense y otras ciencias que realizaron distintas diligencias durante la instrucción de la causa.